У Києві вдарили по гіпермаркету, на Вінничині — по енергетиці: наслідки масованої атаки РФ (відео)

Унаслідок нічного обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. На Харківщині та Вінниччині руйнування та уражена енергоінфраструктура.

У київському ДСНС повідомили, що окупанти били балістикою по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування, на місцях працюють рятувальники, поліція й медики.

Обстріл Києва: що відомо про наслідки по районах

В Оболонському районі під атаку потрапив "Епіцентр": є руйнування будівлі на площі 1000 м², повідомляють ЗМІ та інформує Нацполіція. Також сталася пожежа на вантажному відділенні пошти поруч. У районі пошкоджено нежитлові будівлі, постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано.

під атаку потрапив "Епіцентр": є руйнування будівлі на площі 1000 м², повідомляють ЗМІ та інформує Нацполіція. Також сталася пожежа на вантажному відділенні пошти поруч. У районі пошкоджено нежитлові будівлі, постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано. У Дніпровському районі загинула людина, госпіталізовано дитину, ще п'ятеро людей постраждали. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі.

загинула людина, госпіталізовано дитину, ще п'ятеро людей постраждали. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали вісім людей, серед них троє дітей.

пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали вісім людей, серед них троє дітей. У Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.

внаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей. У Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 м² ліквідовано.

горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 м² ліквідовано. У Дарницькому районі пошкоджено транспортну інфраструктуру, постраждалих немає.

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Що відомо про наслідки в регіонах

На Вінниччині внаслідок масованої атаки пошкоджено промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру та приватні домоволодіння. Постраждалих немає, повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

На Харківщині ворожий реактивний безпілотник ударив по приватному сектору Слобідського району, інформує мер міста Ігор Терехов. Там горить господарська споруда, пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждалих наразі немає.

Також зафіксовано удар по центральній частині міста в Основ'янському районі. Там є влучання в дев'ятий поверх офісної будівлі поруч із житловими будинками, постраждалих і пожежі немає. У Холодногірському районі реактивний "шахед" влучив у паркувальний майданчик, горять приватні автомобілі. На місцях працюють ДСНС та міські служби.

Нагадаємо, окупанти сьогодні декілька разів за ніч атакували столицю. У Києві пошкоджено Південний міст, через що у метрополітені та Нацполіції повідомили про зміну в русі метро та неземного транспорту.

Проте й у РФ сьогодні вночі на собі відчули війну: у Підмосков'ї атаковано "75 Арсенал", що виробляє зброю та ремонтує ЗРК окупантів.