В Киеве удар по гипермаркету, в Винницкой области — по энергообъектам: последствия массированной атаки РФ (видео)

В результате ночного обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, в том числе четверо детей. В Харьковской и Винницкой областях зафиксированы разрушения и повреждения энергоинфраструктуры.

В киевском ГСЧС сообщили, что оккупанты обстреляли шесть районов столицы из баллистического оружия. В результате возникли пожары и разрушения, на местах работают спасатели, полиция и медики.

Обстрел Киева: что известно о последствиях по районам

В Оболонском районе под обстрел попал "Эпицентр": здание разрушено на площади 1000 м², сообщают СМИ и информирует Национальная полиция. Также произошел пожар в расположенном поблизости грузовом отделении почты. В районе повреждены нежилые здания, пострадали два человека. Пожары ликвидированы.

под обстрел попал "Эпицентр": здание разрушено на площади 1000 м², сообщают СМИ и информирует Национальная полиция. Также произошел пожар в расположенном поблизости грузовом отделении почты. В районе повреждены нежилые здания, пострадали два человека. Пожары ликвидированы. В Днепровском районе погиб человек, госпитализирован ребенок, еще пять человек пострадали. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания.

погиб человек, госпитализирован ребенок, еще пять человек пострадали. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания. В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек. В Святошинском районе горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 м² ликвидирован.

горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 м² ликвидирован. В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура, пострадавших нет.

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Что известно о последствиях в регионах

В Винницкой области в результате массированной атаки были повреждены промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и частные домовладения. Пострадавших нет, сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

В Харьковской области вражеский реактивный беспилотник нанес удар по частному сектору Слободского района, сообщает мэр города Игорь Терехов. Там горит хозяйственная постройка, повреждены несколько частных домов. Пострадавших пока нет.

Также зафиксирован удар по центральной части города в Основянском районе. Там зафиксировано попадание в девятый этаж офисного здания рядом с жилыми домами, пострадавших и пожара нет. В Холодногорском районе реактивный "Шахед" попал в парковку, горят частные автомобили. На местах работают ГСЧС и городские службы.

Напомним, что сегодня оккупанты несколько раз за ночь атаковали столицу. В Киеве поврежден Южный мост, в связи с чем в метрополитене и Национальной полиции сообщили об изменениях в движении метро и наземного транспорта.

Однако и в РФ сегодня ночью на себе ощутили войну: в Подмосковье подвергся нападению завод "75 Арсенал", который производит оружие и ремонтирует ЗРК оккупантов.