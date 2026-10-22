Киев содрогнулся от взрывов: что известно о ночной баллистической атаке

В Киеве в ночь на 22 октября раздались взрывы на фоне ракетной угрозы, а мониторинговые каналы сообщили о возможном ударе четырьмя гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В ночь на 22 октября Киев подвергся ракетному обстрелу со стороны России. По сообщениям мониторинговых каналов, противник, возможно, применил около четырёх ракет "Циркон", а под угрозой оказались районы правобережной части столицы. В 01:55 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера, а Киевская городская военная администрация призвала жителей немедленно укрыться в бомбоубежищах.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена ракетная угроза! Просим всех немедленно направиться в укрытия гражданской защиты!" — говорилось в сообщении КГГА.

По данным мониторинговых каналов, ракеты якобы поразили правобережную часть Киева. Среди районов, вблизи которых, возможно, прогремели взрывы, называли Святошин, Нивки и поселок Коцюбинское, расположенный недалеко от столицы.

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На момент публикации официальной информации о последствиях этой атаки не было сообщений о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших. Также нет подтверждённых данных о типе и точном количестве ракет, которые могли быть применены.

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