Київ здригнувся від вибухів: що відомо про нічну балістичну атаку

У Києві в ніч проти 22 жовтня пролунали вибухи на тлі ракетної загрози, а моніторингові канали повідомили про можливий удар чотирма гіперзвуковими ракетами "Циркон".

У ніч проти 22 жовтня Київ опинився під ракетною атакою Росії. За повідомленнями моніторингових каналів, ворог міг застосувати близько чотирьох ракет "Циркон", а під загрозою опинилися райони правобережної частини столиці. О 01:55 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі, а Київська міська військова адміністрація закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

"УВАГА! У Києві оголошена ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" — йшлося в повідомленні КМДА.

За даними моніторингових каналів, ракети нібито атакували правобережну частину Києва. Серед районів, поблизу яких могли пролунати вибухи, називали Святошин, Нивки та селище Коцюбинське, розташоване неподалік столиці.

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Станом на момент публікації офіційної інформації про наслідки цієї атаки, можливі влучання, руйнування чи постраждалих не було. Також немає підтверджених даних про тип і точну кількість ракет, які могли бути застосовані.

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