В Серпухове Московской области прогремел взрыв на территории воинской части, где расположено предприятие Министерства обороны России "75-й Арсенал". Место взрыва было определено OSINT-экспертами по видеозаписи.

Как сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA, жители Серпухова писали в местных чатах, что слышали мощные взрывы после пролета дронов, а затем ракет. По наблюдениям горожан, ракет было как минимум три. Чтобы понять возможности профессиональных OSINT-экспертов (специалистов по разведке по открытым источникам), нужно обратить внимание на то, что объект был идентифицирован просто по расположению скамейки в парке в нескольких километрах от предприятия. Именно поэтому в Украине запрещено публиковать кадры последствий ударов противника.

По данным агентства, "75 Арсенал" (военная часть № 42708) расположен по адресу: Московское шоссе, 64А. Предприятие основано в 1949 году и подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ). Оно производит оружие и боеприпасы, а также ремонтирует военную технику и вооружение, в частности артиллерийские системы (ЗРК).

Видео дня

Отдельно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московской области летели 630 БПЛА. По его словам, большинство из них было уничтожено ПВО на дальних рубежах, ещё 163 беспилотника были сбиты при подлёте к Москве.

Собянин также рассказал о пострадавших. "В районе Вороново в Новой Москве пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он.

Напомним, что Украина продолжает "декластизацию" и "цифровой детокс" страны-агрессора. Последствия ударов по логистическим объектам российского маркетплейса "Ozon" выходят далеко за рамки уничтоженных товаров и поврежденных складов.

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