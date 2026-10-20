Ozon распадается на молекулы: выдержит ли российский маркетплейс удары по логистике

Склады Ozon горят в России, страхование дорожает в разы, а расходы на логистику выросли на 53%. Фокус выяснил, как удары по маркетплейсу влияют на экономику РФ.

Последствия ударов по логистическим объектам российского маркетплейса Ozon выходят далеко за рамки уничтоженных товаров и поврежденных складов. Нарушение доставки угрожает бизнесу, который зависит от постоянного оборота заказов, а рост страховых расходов уже создает дополнительное давление. В то же время не отдельные атаки, а системное поражение логистики ведущих российских маркетплейсов нанесет ощутимый удар по российской экономике.

По оценке экономиста и бывшего члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, влияние мер, направленных исключительно против Ozon, на ВВП РФ составляет менее 0,5%. Если же к этому добавятся проблемы других крупных игроков, в частности Wildberries, макроэкономический эффект может быть значительно больше.

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"Сама по себе компания небольшая, поэтому ее поражение не дает большого эффекта, но если объединить это в комплексе с другими ударами по лидерам отрасли, например, "Вайлбериз", то мы можем быть уверены в макроэффекте от 1 до 3% ВВП РФ, плюс широкий резонанс среди населения и операторов интернет-торговли", — отмечает эксперт в комментарии "Фокусу".

Склады горят, расходы растут: что происходит с Ozon на фоне ударов

Для маркетплейса складская инфраструктура — это не просто место хранения товаров. От ее работы зависят прием заказов, сортировка, упаковка и доставка покупателям. Если часть логистических мощностей выходит из строя, компании приходится перенаправлять потоки товаров, искать альтернативные помещения и восстанавливать привычные маршруты доставки.

Виталий Шапран , экономист, бывший член Совета НБУ

Компания будет существовать, пока работает. Остановка логистики для них означает банкротство.

Что касается Ozon, то это особенно важно ввиду масштабов бизнеса и зависимости от быстрого оборота товаров. Длительные перебои могут приводить к задержкам заказов, дополнительным расходам и потере части клиентов.

В то же время оборот Wildberries и Ozon, который в совокупности оценивается примерно в 4,8 % ВВП России, не совпадает с их вкладом в экономику страны. Поэтому влияние ударов по маркетплейсам на российскую экономику будет зависеть не только от объемов упущенных продаж, но и от того, насколько быстро компании смогут восстановить логистику и перестроить работу.

Как удары по складам влияют на цены и инфляцию

Последствия сбоев в логистике могут ощутить на себе и российские покупатели. Проблема заключается не только в уничтожении товарных запасов, но и в росте стоимости страхования, хранения и доставки.

По словам Шапрана, расходы на страхование уже выросли в три-пять раз. Это согласуется с отдельными публичными данными, в которых говорится, что с 28 июля 2026 года Ozon повысил тариф на страхование товаров продавцов от массовых повреждений примерно в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115% в день от стоимости товаров на складе или в пути. А страхование складов класса А в некоторых случаях подорожало с 0,08–0,15% до 3–5% стоимости объекта в год, то есть в десятки раз.

"Да, это уже происходит", — ответил Виталий Шапран на вопрос о реалистичности прогнозов относительно подорожания товаров на маркетплейсах на 10–15 % и дополнительного давления на инфляцию.

Отметим, что Ozon уже движется в направлении создания собственной страховой инфраструктуры, о чем свидетельствуют созданные компании "Озон Страхование" и "Озон Страхование жизни".

Как пояснил эксперт, рост затрат создает предпосылки для пересмотра цен, но автоматического переноса всех дополнительных затрат на покупателей не обязательно произойдет. Компания может частично компенсировать их за свой счет, изменить условия сотрудничества с продавцами или оптимизировать логистику. Поэтому оценивать фактическое влияние атак на инфляцию только по масштабу пожаров или количеству поврежденных складов было бы преждевременно. Для этого нужны данные о динамике цен на маркетплейсах, стоимости доставки и изменениях в потребительском поведении.

"Озон" обанкротится?

Бизнес-модель крупных маркетплейсов предполагает значительные затраты на развитие инфраструктуры, привлечение покупателей и поддержание товарооборота. Если логистические мощности длительное время простаивают, компания может потерять часть доходов, при этом продолжая нести расходы на поддержание бизнеса.

Виталий Шапран дает категоричную оценку ситуации в Ozon. По его мнению, компания находится в критическом финансовом положении, хотя ее будут продолжать поддерживать преимущественно за счет банковского кредитования.

Дополнительный контекст дает финансовая отчетность Ozon. Несмотря на отчет за второй квартал 2026 года о чистой прибыли в размере 10,1 млрд рублей за второй квартал 2026 года, фактическое положение Ozon остается критическим из-за отрицательного собственного капитала, который ухудшился до минус 154,0 млрд рублей (был минус 148,4 млрд в конце 2025 года). Долги и обязательства компании существенно превышают стоимость всего ее имущества, что означает состояние устойчивой бухгалтерской неплатежеспособности. Таким образом, эта отчетность выявляет три главные проблемы маркетплейса:

В результате логистического тупика, возникшего из-за ударов по складам и кризиса в сфере страхования, себестоимость услуг маркетплейса взлетела на 53 % (до 145,3 млрд рублей). Доля логистики в обороте выросла с 9,9% до 11,1%, что подтверждает резкое удорожание обходных маршрутов. Падение реальных денежных средств, о чем свидетельствует сокращение операционного денежного потока группы с 179,9 млрд до 164,8 млрд рублей. То есть реальный приток ликвидности ослабевает, несмотря на бумажную прибыль. "Пузырь" Ozon Bank, где средства клиентов выросли до 755,9 млрд рублей, однако само финансовое учреждение массово выдает рискованные потребительские кредиты для искусственного поддержания оборота платформы. В результате стоимость кредитного риска достигла 12,8%, а расходы на резервы под "невозврат долга" подскочили на 95% (до 5,9 млрд рублей).

Общие данные свидетельствуют о том, что российский Ozon продолжает работать исключительно благодаря высокой скорости внутреннего оборота и вливаниям из финтех-сектора. А взрывной рост логистических расходов и невозврат кредитов означают, что дальнейшая остановка хабов из-за новых атак способна быстро разрушить эту хрупкую модель.

Никто не поможет

По словам эксперта, маркетплейсу не стоит рассчитывать на полное возмещение убытков за счет российского бюджета.

"Продавцам и платформам ничего компенсировать не будут. Правительство дистанцировалось от этого с помощью налоговых льгот", — отмечает экономист и объясняет, что основная нагрузка по восстановлению инфраструктуры и покрытию дополнительных расходов ложится на сами компании и продавцов, которые будут искать средства на ремонт, аренду альтернативных складских помещений и перестройку логистики.

Что будет с Ozon Bank

Проблемы маркетплейса напрямую угрожают его финансовому направлению. Ozon Bank критически зависит от торговой платформы, через которую привлекает клиентов и массово выдает розничные кредиты покупателям. Если маркетплейс будет терять пользователей или сокращать объемы из-за логистического кризиса, это автоматически ударит по платежным оборотам банка и ухудшит качество его кредитного портфеля.

Более того, Ozon Bank находится под жесткими санкциями Запада (ограничения ввели Евросоюз и Великобритания). Международные правительства официально признали банк участником стратегического сектора, финансирующего российскую военную экономику. И хотя экономист Виталий Шапран не прогнозирует мгновенного банкротства финансового учреждения благодаря внутреннему запасу ликвидности, санкции полностью заблокировали международное развитие банка, а кризис экосистемы Ozon подталкивает к ловушке высоких кредитных рисков.

Что касается того, как физические удары по складам повлияют на банк, то, по словам эксперта, напрямую — никак, ведь склады Ozon и Ozon Bank являются разными активами в рамках одной группы. Но Виталий Шапран считает, что проблемы с логистикой могут постепенно отразиться и на финансовом бизнесе компании.

Виталий Шапран , экономист, бывший член Совета НБУ

Банк часто продвигал свои услуги через платформу Ozon. Он в основном предоставлял кредиты покупателям, которые уже совершили покупки, поэтому пока что может пострадать именно от ухудшения ситуации на всей платформе Ozon, но не думаю, что дело дойдет до мгновенного банкротства.

В то же время сам Ozon Bank заявлял, что британские санкции не повлияют на его текущую деятельность, поскольку он работает только в России, не использует систему SWIFT и не имеет значительного международного присутствия. Тем не менее санкционные ограничения могут затруднять международные финансовые операции и дальнейшее расширение бизнеса за пределы российского рынка.

Удары по "Озону" в 2022–2026 годах — хронология событий Фото: Фокус

Удары по Ozon в 2022–2026 годах: хронология событий

Проблемы со складской инфраструктурой Ozon возникали с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины.

3 августа 2022 года на складе в Истринском районе Московской области произошел крупный пожар. Тогда огонь охватил около 55 тыс. кв. м. А позже, в 2023 году, сообщалось о локальном пожаре на объекте в Подольске.

Системные атаки на логистические объекты Ozon начались в августе 2026 года. Первым подтвержденным крупномасштабным инцидентом стал удар по логистическому центру в Чапаевске Самарской области в ночь на 22 августа. На складе начался пожар, более 500 работников были эвакуированы.

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В течение следующих дней атаки были зафиксированы на юге России — в Махачкале, Адыгее, Невинномиске и Краснодаре, а также в Оренбурге, Уфе, Ростовской области и под Санкт-Петербургом.

11 сентября поступило сообщение о масштабном пожаре на логистическом объекте под Саратовом площадью около 100 тыс. кв. м. По данным спутниковых оценок, комплекс, возможно, был полностью уничтожен.

18 октября появилась информация о новом пожаре на складе Ozon в Колпинском районе Санкт-Петербурга после атаки беспилотников.

Каков будет реальный экономический эффект

Чтобы оценить долгосрочные последствия этих ударов, необходимо следить за сроками доставки и доступностью товаров, динамикой цен, расходами на страхование и логистику, а также за финансовой отчетностью Ozon. Отдельно важно отслеживать качество кредитного портфеля Ozon Bank, чтобы понять, распространяются ли проблемы маркетплейса на финансовое направление группы.

Определяющим фактором станет не количество сообщений о пожарах, а продолжительность сбоев в работе логистической сети и способность компании компенсировать потерю складских мощностей. Если сбои затронут несколько важных логистических узлов и будут длиться долго, финансовое давление на бизнес может усилиться.

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Таким образом, как выяснил "Фокус", длительное нарушение работы логистических сетей российских маркетплейсов будет сказываться не только на положении самих компаний, но и на российской экономике в целом. Рост затрат, перебои с доставкой и возможное подорожание товаров будут создавать дополнительное экономическое давление. Насколько ощутимыми будут эти последствия, будет зависеть от масштабов и продолжительности повреждений логистической инфраструктуры.

Напомним, что помимо ударов по логистике Ozon, сообщалось и о серии взрывов на территории хабов Wildberries в Чехове, а также в Котовске, который является одним из ключевых объектов компании в центральной части России. Его площадь составляет около 108 тысяч кв. м.