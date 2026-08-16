Дроны атакуют российский город Чехов: местные сообщают об атаке на склад Wildberries (видео)

Мониторинговые группы сообщают, что в городе Чехов Московской области РФ раздались сильные взрывы. Жители города жалуются на пролет групп дронов и работу местной ПВО.

В то же время в российских пабликах говорят, что дроны, вероятно, летят в сторону местного склада Wildberries. Видео с места событий публикует канал Exilenova+.

"Чехов, Московская область. Сообщается о пролётах дронов и работе ПВО, а также о пожарах", — говорится в сообщении.

Позже мониторинговые группы сообщили, что из-за действий местных сил ПВО в многоквартирный дом врезался дрон. В настоящее время атака дронов продолжается, а местные жители предполагают, что целью может быть местный склад Wildberries.

Из открытых источников известно, что 4 августа на складское помещение маркетплейса было совершено нападение с использованием дронов. В результате атаки произошло небольшое возгорание, которое удалось потушить сотрудникам российского МЧС.

Відео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как в Екатеринбурге вспыхнул пожар в Wildberries. Местные власти заявили, что три БПЛА упали на "крышу логистического центра" и там "возник пожар".

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали объекты в Воронежской области РФ. Сообщается, что вероятной целью обстрела стал крупный логистический хаб компании Wildberries в Воронеже.