Ozon розлітається на молекули: чи витримає російський маркетплейс удари по логістиці

Склади Ozon горять у Росії, страхування дорожчає в рази, а витрати на логістику зросли на 53%. Фокус з’ясував, як удари по маркетплейсу впливають на економіку РФ.

Наслідки ударів по логістичних об’єктах російського маркетплейсу Ozon виходять далеко за межі знищених товарів і пошкоджених складів. Порушення доставки загрожує бізнесу, який залежить від постійного обороту замовлень, а зростання страхових витрат уже створює додатковий тиск. Водночас не окремі атаки, а системне ураження логістики провідних російських маркетплейсів завдадуть відчутного удару по російській економіці.

За оцінкою економіста і колишнього члена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, вплив ударів лише по Ozon на ВВП РФ становить менше за 0,5%. Якщо ж до цього додадуться проблеми інших великих гравців, зокрема Wildberries, макроекономічний ефект може бути значно більшим.

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"Сама по собі компанія невелика тому її ураження не дає великого ефекту, але якщо поєднати в комплексі з іншими ударами по лідерам галузі, наприклад, "Вайлберіз", то ми можемо бути впевненими в макроефекті від 1 до 3% ВВП РФ, плюс широкий розголос серед населення і операторів Інтернет-торгівлі", — зазначає експерт в коментарі Фокусу.

Склади горять, витрати зростають: що відбувається з Ozon на тлі ударів

Для маркетплейсу складська інфраструктура є не лише місцем зберігання товарів. Від її роботи залежать приймання замовлень, сортування, пакування та доставка покупцям. Якщо частина логістичних потужностей вибуває з роботи, компанії доводиться перенаправляти потоки товарів, шукати альтернативні приміщення та відновлювати звичні маршрути доставки.

Віталій Шапран , економіст, ексчлен Ради НБУ

Компанія буде жити, поки працює. Зупинка логістики для них означає банкрутство.

Щодо Ozon, то це особливо важливо через масштаб бізнесу та залежність від швидкого обороту товарів. Тривалі перебої можуть призводити до затримок замовлень, додаткових витрат і втрати частини клієнтів.

Водночас оборот Wildberries та Ozon, який сукупно оцінюють приблизно у 4,8% ВВП Росії, не є тотожним їхньому внеску в економіку країни. Тому вплив ударів по маркетплейсах на російську економіку залежатиме не лише від обсягів втрачених продажів, а й від того, наскільки швидко компанії здатні відновити логістику та перебудувати роботу.

Як удари по складах впливають на ціни та інфляцію

Наслідки пошкодження логістики можуть відчути й російські покупці. Проблема полягає не лише у знищенні товарних запасів, а й у збільшенні вартості страхування, зберігання та доставки.

За словами Шапрана, страхові витрати вже зросли в три-п’ять разів. Це узгоджується з окремими публічними даними, де йдеться, що від 28 липня 2026 року Ozon підвищив тариф на страхування товарів продавців від масових пошкоджень приблизно у 3,3 раза — з 0,0035% до 0,0115% на день від вартості товарів на складі або в дорозі. А страхування складів класу А в деяких випадках здорожчало від 0,08-0,15% до 3-5% вартості об’єкта на рік, тобто в десятки разів.

"Так, це вже відбувається", — відповів Віталій Шапран на запитання про реалістичність прогнозів щодо подорожчання товарів на маркетплейсах на 10-15% і додаткового тиску на інфляцію.

Зазначимо, що Ozon уже рухається у бік власної страхової інфраструктури, про що свідчать засновані "Озон Страхование" та "Озон страхование жизни".

Як пояснив експерт, зростання витрат створює передумови для перегляду цін, але автоматичного перенесення всіх додаткових витрат на покупців не обов’язково відбудеться. Компанія може частково компенсувати їх власним коштом, змінювати умови співпраці з продавцями або оптимізувати логістику. Тому оцінювати фактичний вплив атак на інфляцію лише за масштабом пожеж або кількістю пошкоджених складів було б передчасно. Для цього потрібні дані про динаміку цін на маркетплейсах, вартість доставки та зміни в споживчій поведінці.

Ozon збанкрутує?

Бізнес-модель великих маркетплейсів передбачає значні витрати на розвиток інфраструктури, залучення покупців і підтримку обороту товарів. Якщо логістичні потужності тривалий час не працюють, компанія може втратити частину доходів, водночас продовжуючи нести витрати на утримання бізнесу.

Віталій Шапран оцінює ситуацію в Ozon категорично. На його думку, компанія перебуває у критичному фінансовому становищі, хоча її продовжуватимуть підтримувати переважно за рахунок банківського кредитування.

Додатковий контекст дає фінансова звітність Ozon. Попри звіт за другий квартал 2026 року про чистий прибуток у 10,1 млрд рублів за другий квартал 2026 року, фактичний стан Ozon залишається критичним через від'ємний власний капітал, який погіршився до мінус 154,0 млрд рублів (був мінус 148,4 млрд наприкінці 2025 року). Борги та зобов’язання компанії суттєво перевищують вартість усього її майна, що означає стан стійкої бухгалтерської неплатоспроможності. Тож ця звітність підсвічує три головні пастки маркетплейса:

Логістичний тупик, який утворився через удари по складах та кризу страхування собівартість послуг маркетплейса злетіла на 53% (до 145,3 млрд рублів). Частка логістики в обороті зросла з 9,9% до 11,1%, що підтверджує критичне здорожчання обхідних маршрутів. Падіння живих грошей, про що свідчить скорочення операційного грошового потоку групи від 179,9 млрд до 164,8 млрд рублів. Тобто реальний приплив ліквідності слабшає попри паперовий прибуток. Бульбашка Ozon Bank, де кошти клієнтів зросли до 755,9 млрд рублів, проте сама фінустанова масово видає ризиковані споживчі кредити для штучного утримання обороту платформи. Внаслідок цього вартість кредитного ризику сягнула 12,8%, а витрати на резерви під ‘неповернення боргу підскочили на 95% (до 5,9 млрд рублів).

Загальні дані свідчать про те, що російський Ozon продовжує працювати виключно завдяки високій швидкості внутрішнього обігу та фінтех-вливанням. А вибухове зростання логістичних витрат та неповернення кредитів означають, що подальше зупинення хабів через нові атаки здатне швидко зруйнувати цю крихку модель.

Ніхто не допоможе

За словами експерта, роозраховувати на повне відшкодування збитків коштом російського бюджету маркетплейсу не варто.

"Компенсувати селлерам та платформам нічого не будуть. Уряд відмежувався від цього податковими пільгами", — зазначає економіст і пояснює, що основний тягар відновлення інфраструктури та покриття додаткових витрат лягає на самі компанії та продавців, які шукатимуть кошти на ремонт, оренду альтернативних складських приміщень і перебудову логістики.

Що буде з Ozon Bank

Проблеми маркетплейсу напряму загрожують його фінансовому крилу. Ozon Bank критично залежить від торгової платформи, через яку залучає клієнтів та масово видає роздрібні кредити покупцям. Якщо маркетплейс втрачатиме користувачів або скорочуватиме обсяги через логістичну кризу, це автоматично вдарить по платіжних оборотах банку та погіршить якість його кредитного портфеля.

Ба більше, Ozon Bank перебуває під жорсткими санкціями Заходу (обмеження запровадив Євросоюз і Велика Британія). Міжнародні уряди офіційно визнали банк учасником стратегічного сектору, що фінансує російську воєнну економіку. І хоча економіст Віталій Шапран не прогнозує миттєвого банкрутства фінустанови завдяки внутрішньому запасу ліквідності, санкції повністю заблокували міжнародний розвиток банку, а криза екосистеми Ozon підштовхує до пастки високих кредитних ризиків.

Щодо того, як фізичні удари по складах зачеплять банк, то, за словами експерта, безпосередньо — ніяк, адже склади Ozon і Ozon Bank є різними активами в межах однієї групи. Але Віталій Шапран вважає, що проблеми логістики можуть поступово позначитися й на фінансовому бізнесі компанії.

Віталій Шапран , економіст, екс-член Ради НБУ

Банк часто просував свої сервіси через платформу Ozon. Він переважно кредитував покупців, які вже здійснили покупки, тому поки що може страждати саме від погіршення ситуації на всій платформі Ozon, але не думаю, що тут дійде до миттєвого банкрутства.

Водночас сам Ozon Bank заявляв, що британські санкції не вплинуть на його поточну роботу, оскільки він працює лише в Росії, не використовує систему SWIFT і не має значної міжнародної операційної присутності. Проте санкційні обмеження можуть ускладнювати міжнародні фінансові операції та подальше розширення бізнесу за межі російського ринку.

Удари по Ozon 2022–2026 - хронологія подій Фото: Фокус

Удари по Ozon 2022–2026: хронологія подій

Проблеми зі складською інфраструктурою Ozon виникали від початку повномасштабної війни РФ проти України.

3 серпня 2022 року велика пожежа сталася на складі в Істринському районі Московської області. Тоді вогонь охопив близько 55 тис. кв. м. А згодом, 2023-го, повідомлялося про локальну пожежу на об’єкті в Подольську.

Системні атаки на логістичні об’єкти Ozon почалися в серпні 2026 року. Першим підтвердженим масштабним інцидентом став удар по логістичному центру в Чапаєвську Самарської області в ніч на 22 серпня. На складі почалася пожежа, понад 500 працівників евакуювали.

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Протягом наступних днів атаки зафіксовані на півдні Росії — у Махачкалі, Адигеї, Невинномиську та Краснодарі, а також в Оренбурзі, Уфі, Ростовській області та під Санкт-Петербургом.

11 вересня повідомлялося про масштабну пожежу на логістичному об’єкті під Саратовом площею близько 100 тис. кв. м. За наведеними супутниковими оцінками, комплекс міг бути повністю знищений.

18 жовтня з’явилася інформація про нову пожежу на складі Ozon у Колпінському районі Санкт-Петербурга після атаки безпілотників.

Що покаже реальний економічний ефект

Щоб оцінити довгострокові наслідки ударів, потрібно стежити за термінами доставки й доступністю товарів, динамікою цін, витратами на страхування та логістику, а також фінансовою звітністю Ozon. Окремо важливо відстежувати якість кредитного портфеля Ozon Bank, щоб зрозуміти, чи поширюються проблеми маркетплейсу на фінансовий напрям групи.

Визначальним чинником буде не кількість повідомлень про пожежі, а тривалість перебоїв у роботі логістичної мережі та здатність компанії компенсувати втрату складських потужностей. Якщо порушення охоплюватимуть кілька важливих логістичних вузлів і триватимуть довго, фінансовий тиск на бізнес може посилитися.

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Тож, як дослідив Фокус, тривале порушення роботи логістичних мереж російських маркетплейсів впливатиме не лише на стан самих компаній, а й російської економіки загалом. Зростання витрат, перебої з доставкою та можливе подорожчання товарів створюватимуть додатковий економічний тиск. Наскільки відчутними будуть ці наслідки, залежатиме від масштабів і тривалості пошкоджень логістичної інфраструктури.

Нагадаємо, окрім ударів по логістиці Ozon, повідомлялося і про срії вибухів на території хабів Wildberries у Чехові, а також Котовську, що є одним із ключових об’єктів компанії у центральній частині Росії. Його площа сягає близько 108 тисяч кв м.