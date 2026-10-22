У Підмосков'ї атакували "75 Арсенал": що відомо про підприємство Міноборони РФ (відео)

У Серпухові Московської області пролунав вибух на території військової частини, де розташований "75 Арсенал", підприємство Міноборони Росії. Місце вибуху за відео визначили OSINT-експерти.

Як повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA, мешканці Серпухова писали в місцевих чатах, що чули потужні вибухи після прольоту дронів, а згодом ракет. За спостереженнями містян, ракет було щонайменше три. Щоб зрозуміти можливості професійних OSINT-експертів (фахівців розвідки за відкритими джерелами) треба звернути увагу, що об'єкт було визначено просто по розташуванню лавочки у парку за декілька кілометрів від підприємства. Саме тому в Україні заборонено викладати кадри наслідків ударів ворога.

За даними агенції, "75 Арсенал" (військова частина №42708) розташований за адресою Московське шосе, 64А. Підприємство засноване 1949 року й підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ). Воно виробляє зброю та боєприпаси, а також ремонтує військову техніку й озброєння, зокрема артилерійські системи (ЗРК).

Видео дня

Окремо мер Москви Сергій Собянін повідомив, що з 20:30 21 жовтня до 04:00 22 жовтня в бік Московського регіону летіли 630 БПЛА. За його словами, більшість із них знищила ППО на дальніх рубежах, ще 163 безпілотники збили на підльоті до Москви.

Собянін також розповів про постраждалих. "У районі Вороново в Новій Москві постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу", — написав він.

Нагадаємо, Україна продовжує "дескладитизацію" та "цифровий детокс" країни-агресорки. Наслідки ударів по логістичних об’єктах російського маркетплейса Ozon виходять далеко за межі знищених товарів і пошкоджених складів.

Також ми писали про наймасштабнішу поки що атаку на Санкт-Петербург. ЗСУ вразили не тільки склад, але й дата-центр ВК. А після атак ЗСУ у росіян "ліг" і "Яндекс": атака дронів вивела з ладу дата-центр і понад 80 сервісів.