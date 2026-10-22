В Киеве закрыли Южный мост, — полиция

После обстрела Южного моста движение по нему перекрыто в обоих направлениях.

Решение принято в связи с ситуацией с безопасностью, объяснили в полиции Киева.

Правоохранители попросили жителей столицы учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Российские оккупанты в ночь на 22 октября нанесли воздушные удары по гражданской инфраструктуре Киева, в результате чего пострадали 15 человек, а Южный мост получил повреждения. В частности, пострадала часть инфраструктуры метрополитена.

Утром движение на мосту перекрыли только с правого на левый берег, однако позже власти приняли решение перекрыть его в обоих направлениях.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что в связи с угрозой повторных ударов автобусы № 22, 91 временно курсируют через Дарницкий мост.

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Из-за повреждений Южного моста и части инфраструктуры метрополитена после ночного массированного обстрела поезда "зеленой" линии метро временно курсируют между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Интервалы между поездами — ориентировочно 4 минуты.

Обстрел Киева 22 октября: что известно

В результате обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, еще 22 получили ранения, в том числе четверо детей.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, российские террористы атаковали Киев тремя волнами, выпустив в общей сложности 21 ракету. В столице — значительное количество попаданий и повреждений: обычные дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, ​​торговые центры, предприятия. Среди поврежденных объектов — монастырь.

Всего под атакой были 12 регионов страны. В общей сложности ранены ранены 34 человека, среди которых — пять несовершеннолетних.

Напомним, что еще известно о ночной атаке РФ по Украине.

Также сообщалось, что что Кремль отверг идею перемирия в войне против Украины, заявив, что готов говорить только об окончательном мире, хотя ранее допускал поэтапное прекращение боевых действий.

При этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф считает кремлевского диктатора Владимира Путина "гуманистом".