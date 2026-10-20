У Києві дрон РФ влучив по операційній Інституту кардіології НАМН: постраждав пацієнт (фото)
Під час обстрілу Києва 20 жовтня під удар дронів Росії потрапив Інститут кардіології ім. академіка Стражеска Національної академії наук, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На фото з місця подій — зовнішня стіна товщиною майже в пів метра, яку наскрізь пробив російський дрон. Які наслідки удару РФ по лікарні, розташованій у Солом'янському районі столиці?
Дрон РФ влучив по операційній на шостому поверсі Інституту кардіології НАМН, ідеться у Telegram-каналі Корецького. Внаслідок російської атаки один пацієнт отримав поранення, а загиблих немає. Прем'єр нагадав, що в інституті рятують життя людям після інфарктів та інших хворо серця, і що росіяни влучили по цивільному об'єкту.
Корецький додав, що РФ вже вдруге влучає по Інституту кардіології НАМН. Попереднє влучання сталось у 2025 році: дрон пошкодив приміщення на четвертому поверху.
"На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу", — написав Корецький.
Посадовець не уточнив, чи перебували в укритті пацієнти, лікарі та персонал під час російського обстрілу. На серії фото у каналі посадовця бачимо потрощене медичне обладнання та операційну, засипану уламками будматеріалів, з вибитими вікнами, пошкодженою стелею та пробитою наскрізь стіною.
Обстріл Києва — деталі удару РФ по операційній НАМН 20 жовтня
Інформація про влучання по операційній Інституту кардіології НАМН підтвердив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Операційну повністю знищено і вона не працюватиме, повідомив міністр. Також він уточнив, що пацієнт отримав легке поранення.
"Удар припав на операційну — її виведено з ладу. Легких ушкоджень зазнав один із пацієнтів. Йому надають необхідну допомогу", — написав він.
Ляшко додав, що попереднє влучання по будівлі інституту сталось 28 вересня 2026 року: загинув пацієнт та медична сестра. Також глава Мінохоронздоров'я нагадав, що лікарні захищені гуманітарним правом, а РФ порушує будь-які міжнародні домовленості щодо правил ведення війни. На фото, опублікованих посадовцем, — стіна медичного закладу, наскрізь прошита уламками російського дрона, та колись надчиста операційна, засипана цеглою.
Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН — це медичний заклад та науково-дослідна установа в Києві, яка займається діагностикою, лікуванням та профілактикою хвороб серця і судин. Інститут розташований у Солом'янському районі Києва. На сторінці Facebook закладу поки немає інформації про удар РФ 20 жовтня.
Зазначимо, Фокус писав про хвилю атак РФ по Києву, коли стало відомо про влучання по медзакладу у Солом'янському районі. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання у Голосіївському та Солом'янському районах: були руйнування, загинула одна людина, поранено семеро. Тоді ж з'явилась інформація про влучання по трасі "Київ-Одеса" у Чабанах та про загибель трьох цивільних.
Нагадуємо, 20 жовтня пролунали вибухи у районі Північного мосту у Києві: що відомо про наслідки атаки РФ.