У Києві дрон РФ влучив по операційній Інституту кардіології НАМН: постраждав пацієнт (фото)

Під час обстрілу Києва 20 жовтня під удар дронів Росії потрапив Інститут кардіології ім. академіка Стражеска Національної академії наук, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На фото з місця подій — зовнішня стіна товщиною майже в пів метра, яку наскрізь пробив російський дрон. Які наслідки удару РФ по лікарні, розташованій у Солом'янському районі столиці?

Дрон РФ влучив по операційній на шостому поверсі Інституту кардіології НАМН, ідеться у Telegram-каналі Корецького. Внаслідок російської атаки один пацієнт отримав поранення, а загиблих немає. Прем'єр нагадав, що в інституті рятують життя людям після інфарктів та інших хворо серця, і що росіяни влучили по цивільному об'єкту.

Корецький додав, що РФ вже вдруге влучає по Інституту кардіології НАМН. Попереднє влучання сталось у 2025 році: дрон пошкодив приміщення на четвертому поверху.

"На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу", — написав Корецький.

Видео дня

Посадовець не уточнив, чи перебували в укритті пацієнти, лікарі та персонал під час російського обстрілу. На серії фото у каналі посадовця бачимо потрощене медичне обладнання та операційну, засипану уламками будматеріалів, з вибитими вікнами, пошкодженою стелею та пробитою наскрізь стіною.

Обстріл Києва — операційна Інституту кардіології НАМН після удару РФ 20 жовтня Фото: Сергій Корецький / Telegram

Обстріл Києва — руїни операційної Інституту кардіології НАМН після удару РФ 20 жовтня Фото: Сергій Корецький / Telegram

Обстріл Києва — деталі удару РФ по операційній НАМН 20 жовтня

Інформація про влучання по операційній Інституту кардіології НАМН підтвердив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Операційну повністю знищено і вона не працюватиме, повідомив міністр. Також він уточнив, що пацієнт отримав легке поранення.

"Удар припав на операційну — її виведено з ладу. Легких ушкоджень зазнав один із пацієнтів. Йому надають необхідну допомогу", — написав він.

Ляшко додав, що попереднє влучання по будівлі інституту сталось 28 вересня 2026 року: загинув пацієнт та медична сестра. Також глава Мінохоронздоров'я нагадав, що лікарні захищені гуманітарним правом, а РФ порушує будь-які міжнародні домовленості щодо правил ведення війни. На фото, опублікованих посадовцем, — стіна медичного закладу, наскрізь прошита уламками російського дрона, та колись надчиста операційна, засипана цеглою.

Обстріл Києва — пробита стіна операційної Інституту кардіології НАМН після удару РФ 20 жовтня Фото: Вiктор Ляшко / Facebook

Обстріл Києва — цегла та уламки в операційній Інституту кардіології НАМН після удару РФ 20 жовтня Фото: Facebook / Виктор Ляшко

Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН — це медичний заклад та науково-дослідна установа в Києві, яка займається діагностикою, лікуванням та профілактикою хвороб серця і судин. Інститут розташований у Солом'янському районі Києва. На сторінці Facebook закладу поки немає інформації про удар РФ 20 жовтня.

Обстріл Києва — будівля Інституту кардіології НАМН Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про хвилю атак РФ по Києву, коли стало відомо про влучання по медзакладу у Солом'янському районі. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання у Голосіївському та Солом'янському районах: були руйнування, загинула одна людина, поранено семеро. Тоді ж з'явилась інформація про влучання по трасі "Київ-Одеса" у Чабанах та про загибель трьох цивільних.

Нагадуємо, 20 жовтня пролунали вибухи у районі Північного мосту у Києві: що відомо про наслідки атаки РФ.