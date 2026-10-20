В Киеве дрон РФ попал по операционной Института кардиологии НАМН: пострадал пациент (фото)

Во время обстрела Киева 20 октября под удар российских дронов попал Институт кардиологии им. академика Стражеска Национальной академии наук, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. На фото с места событий — внешняя стена толщиной почти в полметра, которую насквозь пробил российский дрон. Каковы последствия удара РФ по больнице, расположенной в Соломенском районе столицы?

Дрон РФ попал в операционную на шестом этаже Института кардиологии НАМН, говорится в Telegram-канале Корецкого. В результате российской атаки один пациент получил ранение, погибших нет. Премьер напомнил, что в институте спасают жизни людей, перенесших инфаркты и другие сердечные заболевания, и что россияне нанесли удар по гражданскому объекту.

Корецкий добавил, что РФ уже во второй раз наносит удар по Институту кардиологии НАМН. Предыдущий удар был нанесен в 2025 году: дрон повредил помещение на четвёртом этаже.

"К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь", — написал Корецкий.

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Чиновник не уточнил, находились ли в укрытии пациенты, врачи и персонал во время российского обстрела. На серии фотографий в канале чиновника видно разбитое медицинское оборудование и операционную, засыпанную обломками строительных материалов, с выбитыми окнами, поврежденным потолком и пробитой насквозь стеной.

Обстрел Киева — операционная Института кардиологии НАМН после удара РФ 20 октября Фото: Сергей Корецкий / Telegram

Обстрел Киева — руины операционной Института кардиологии НАМН после удара РФ 20 октября Фото: Сергей Корецкий / Telegram

Обстрел Киева — подробности удара РФ по операционной НАМН 20 октября

Информацию о попадании в операционную Института кардиологии НАМН подтвердил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Операционная полностью уничтожена и больше не будет функционировать, сообщил министр. Также он уточнил, что пациент получил легкое ранение.

"Удар пришелся на операционную — она выведена из строя. Один из пациентов получил легкие травмы. Ему оказывают необходимую помощь", — написал он.

Ляшко добавил, что предыдущий обстрел здания института произошел 28 сентября 2026 года: погибли пациент и медицинская сестра. Также глава Минздрава напомнил, что больницы находятся под защитой гуманитарного права, а РФ нарушает любые международные соглашения о правилах ведения войны. На фотографиях, опубликованных чиновником, — стена медицинского учреждения, насквозь прошитая обломками российского дрона, и некогда безупречно чистая операционная, засыпанная кирпичами.

Обстрел Киева — пробитая стена операционной Института кардиологии НАМН после удара РФ 20 октября Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Обстрел Киева — кирпичи и обломки в операционной Института кардиологии НАМН после удара РФ 20 октября Фото: Facebook / Виктор Ляшко

Институт кардиологии имени академика М. Д. Стражеска НАМН — это медицинское учреждение и научно-исследовательский институт в Киеве, занимающийся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Институт расположен в Соломенском районе Киева. На странице учреждения в Facebook пока нет информации об ударе РФ 20 октября.

Обстрел Киева — здание Института кардиологии НАМН Фото: Google Maps

Отметим, что Фокус писал о волне атак РФ по Киеву, когда стало известно о попадании в медицинское учреждение в Соломенском районе. Мэр Виталий Кличко сообщил о попаданиях в Голосеевском и Соломенском районах: были разрушения, погиб один человек, семеро получили ранения. Тогда же появилась информация о попадании по трассе "Киев-Одесса" в Чабанах и о гибели трёх мирных жителей.

Напоминаем, что 20 октября в районе Северного моста в Киеве прогремели взрывы: что известно о последствиях атаки РФ.