Удар не в военных целях: РФ атаковала центр Киева модернизированной ракетой, — "Флеш"

В ночь на 22 октября российские террористы ударили по историческому центру Киеве баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой К5.

Эта боеголовка взрывается над землей и используется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров, поскольку в воздухе взрываются 58 боевых элементов, сообщил советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Этот удар был нанесен не в военных целях. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей. Есть много раненых гражданских и разрушения", — констатировал он.

Такую ракету РФ применила для удара по Киеву Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По словам Владимира Зеленского, этой ночью ВС РФ запустили по Киеву 21 ракету. В столице зафиксировано значительное количество попаданий и повреждений. Пострадали объекты энергетики, инфраструктуры, в том числе одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия. Монастырь и жилые дома. Десятки людей получили ранения.

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"Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это означает, что нет настоящих изменений в ее отношении ко всему происходящему. Важно и дальше пытаться найти правильные решения, чтобы закончить эту войну. Но когда российская баллистика – ответ на переговоры, необходимо реальное давление на Россию, чтобы были другие шаги – шаги на прекращение убийств", — написал он в соцсетях.

Тем временем в Киеве закрыли движение в обеих направлениях по Южному мосту из-за угрозы повторных ударов.

Напомним, на фронте заметили новый российский дрон.

Также сообщалось, что в Киеве дрон РФ попал по операционной Института кардиологии НАМН.