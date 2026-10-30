ВС РФ снова атаковали вокзал в Днепре: что известно (видео)

После 17 часов вечера 30 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали о реактивных дронах в направлении города.

Сначала об ударе по вокзалу сообщили местные паблики, но уже вскоре информацию подтвердили в "Укрзализныце", сообщив, что враг атаковал объект несколько раз.

Поскольку эвакуация была объявлена заранее, обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников. Люди находились в укрытиях.

В УЗ подчеркнули, что на подземных площадях вокзала Днепра развернуты зоны для продолжительного пребывания.

"Как и минувшей ночью, несмотря на задержки безопасности, будем работать, чтобы при всем отправить все поезда. Просим пассажиров и всех находящихся на вокзале оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. Если некритически совершать поездку сегодня — билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату", — пояснили в компании.

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что после прилета на вокзале вспыхнул пожар. Ранена одна женщина, ее госпитализировали.

Отметим, что сегодня в Днепре — день траура по погибшим вчера в результате атаки дрона на перон с людьми. По состоянию на утро 30 октября известно о 10 погибших мужчинах и пяти женщинах.

На момент написания материала город продолжал находиться под атакой реактивных дронов.

В 18:05 по команде "Укрэнерго" в Днепре и области применили экстренные отключения. В компании объяснили, что энергетики работают вторые сутки, но возобновить электроснабжение в полном объеме пока не удастся. Ситуацию затрудняют повторные атаки по энергооборудованию.

В пабликах появились кадры горящего пассажирского поезда, который стоит на вокзале в Днепре. Очевидцы сообщают, что над вокзалом продолжают кружить дроны.

Напомним, девушка чудом выжила во время удара по платформе в Днепре.

Также мы писали, что мэр Днепра сообщил о блэкауте в городе после атак россиян.