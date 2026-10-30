Киев под атакой реактивных дронов: в городе перебои со светом и водой (видео)
Вечером 30 октября российские террористы снова атаковали Киев.
Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко Все экстренные службы выехали на место.
Также, по его словам, в результате взрыва Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6-7 этажей. Пожара нет.
Тем временем в соцсетях жители Киева сообщают о перебоях со светом и водоснабжением, а также пишут о скачках напряжения и прекращении движения по красной ветке метро.
Электричество пропало на Печерске, в Минском массиве, на Березняках, Русановке, Борщаговке и других районах.
"Люди жалуются, что некоторым только включили электричество, которого не было с самого утра. И через прилет снова все в темноте", — пишет паблик "Эй, Киев".
Местные СМИ информируют, что под атакой была ТЭЦ-6, однако официального подтверждения этому пока нет.
В ДТЭК подтвердили удар по объекту энергетики, из-за чего частичное обесточивание зафиксировано в части Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов. Графики отключений там пока не действуют.
Тем временем в Киеве продолжается воздушная тревога, а мониторинговые каналы сообщают о новых реактивных дронах на столицу.
Вечером в сети появилось видео, где, как утверждается, зафиксирован момент удара баллистики по Киеву.
Напомним, буквально сегодня Виталий Кличко заявил, что уже со 2 ноября в столичные многоэтажки начнут подавать тепло. Отопительный сезон в Киеве начался еще 16 октября.
Также сообщалось, что в день траура в Днепре российские террористы снова атаковали железнодорожный вокзал. В результате удара загорелся пассажирский поезд.