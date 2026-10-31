"Еще будет рыба, мясо и десерт": немец увидел, сколько едят украинцы, и не смог прийти в себя

Лилия сняла на видео реакцию своего возлюбленного-иностранца во время украинского застолья. Мужчина не был готов к такому ассортименту закусок, основных блюд и десертов. Он искренне не понял, зачем столько еды.

Украинка регулярно рассказывает на своей странице в TikTok о жизни с немцем. На этот раз она обратила внимание на гастрономические различия между двумя национальностями – украинцами и немцами. Фокус обратил внимание на её опыт.

"Немец не понимает, зачем столько еды", – отметила автор видео в описании.

Стол был очень обильно накрыт Фото: TikTok

Далее приводится его прямая речь: "Итак, сейчас я хочу сказать одно. Мы уже сидим полтора часа. Стол сначала действительно был полный. С нарезками, со всем, что к этому прилагается, с лососем. Я сыт. Действительно очень сыт".

Затем немец с удивлением узнал, что это была "всего лишь закуска".

"Ещё будет рыба, потом мясо, а потом ещё десерт. Эх", – тяжело вздыхает он в кадре.

Что пишут люди

В комментариях украинцы начали шутить:

"Думаю, это какой-то вид психологической травмы после Голодомора и "совки", где кормили только идеями и величием", – пишет одна из пользовательниц сети. Другая добавляет: "Возмущается, но не уходит". Еще кто-то заметил: "По правде говоря, я его понимаю. Людям не нужно столько. Зачем готовить столько за один день, чтобы потом выбрасывать? По-моему, у нас уже культ еды".

Комментарии под видео Фото: TikTok Комментарии под видео Фото: TikTok

"Нужно потанцевать, чтобы осталось место для десерта", – советуют другие. "Украинцы накрывают щедрый стол, потому что в нашей культуре накормить гостя – значит проявить уважение, любовь и заботу. Для нас важно не просто предложить еду, а дать человеку почувствовать: "Ты нам дорог, тебе здесь рады", – объясняет следующая зрительница.

Немец рассказал об украинском застолье Фото: TikTok

Автор ответила ей: "И ещё, чтобы никто не сказал, что на столе было мало".

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Напомним, ранее Фокус писал:

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