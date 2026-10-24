"Боялась гулять одна": украинка рассказала, почему сбежала из Польши (фото)

Блогерша по имени Наталья рассказала в видео (@piruskaaa) о трёх причинах, по которым она с парнем покинули Польшу: страх за безопасность, проблемы с документами и постоянная тревога. Её история может быть полезна тем, кто сейчас обдумывает переезд.

Главной причиной украинка назвала вопросы безопасности. Лично её никто не оскорблял, однако она была свидетельницей ксенофобских выпадов со стороны других людей. В сочетании с тревожными новостями это повлияло на её самочувствие. Подробнее об её истории – читайте в материале Фокуса.

"Слава Богу, здесь никто не проявляет ксенофобии, но я была свидетельницей таких моментов. И из-за этого, и из-за новостей у меня, как у тревожной натуры, появились свои страхи. Я боялась гулять одна, ходить по магазинам, разговаривать по телефону на улице и даже общаться с подругой в кафе", – рассказала украинка.

В конце лета ей пришлось на улице "разобраться" в людях, чтобы понять, чего от них ожидать. Окончательно её напугала новость об избиении пары во Вроцлаве из-за украинского акцента.

"После свидания с парнем во Вроцлаве я даже в магазине старалась говорить с ним шепотом. Я лично знаю очень много классных поляков, но, к сожалению, нарративы, которые им навязывают власти, сейчас именно такие, поэтому и прогрессирует эта ксенофобия", – подчеркнула она.

Бесконечное ожидание

Второй причиной стала неопределенность с легализацией. Пара жила в Польше по программе временной защиты, что, по словам блогерши, сопровождалось "постоянными эмоциональными перепадами".

Украинцы бежали из Польши Фото: TikTok

Самым болезненным эпизодом она назвала случай, произошедший во время поездки в Украину: прямо посреди Польши у неё "сбежал" PESEL с временной защитой.

"Ситуация, которая меня просто доконала: когда я ехала на автобусе в Украину и прямо посреди Польши у меня пропал PESEL. Я развернулась и просто вернулась назад в слезах", – вспоминает она.

Получить новую карту, по её словам, нелегко: это требует многих лет ожидания и немало нервов.

"Здесь придется ждать, потратить кучу лет, измотать нервы… ну или заплатить кому-то деньги и тоже ждать кучу лет", – отметила украинка.

Постоянное беспокойство и потеря вдохновения

Третью причину, по словам блогерши, она осознала уже после отъезда. Все это время её не покидало ощущение, что вот-вот произойдёт что-то плохое, и она надеялась как можно скорее вернуться домой.

"Это какая-то постоянная фоновая тревога. Честно говоря, я не знаю, как это объяснить, но я постоянно жила в ожидании, что вот сейчас произойдет что-то плохое. И очень надеялась, что ещё немного и мы вернёмся домой", – поделилась она.

Польша стала опасной для украинцев Фото: TikTok

Даже работа и развитие блога не придавали сил. По словам девушки, всё давалось с трудом: не было ни мотивации, ни вдохновения.

"Всё это я делала с трудом. У меня не было ни мотивации, ни вдохновения. Я просто что-то делала, чтобы чем-то заняться", – подытоживает Наталья.

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