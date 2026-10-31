"Ще буде риба, м'ясо і десерт": німець побачив, скільки їдять українці, й не зміг прийти в себе

Лілія зняла на відео реакцію свого коханого-іноземця на українське застілля. Чоловік не був готовий до такого асортименту закусок, основних страв та десертів. Він щиро не розуміє, для чого так багато їжі.

Українка регулярно розповідає на своїй сторінці у TikTok про життя з німцем. Цього разу вона звернула увагу на гастрономічні відмінності двох національностей – українців і німців. Фокус звернув увагу на її досвід.

"Німець не розуміє, для чого так багато їжі", – зазначила авторка відео в описі.

Стіл був накритий дуже щедро Фото: TikTok

Далі звучить його пряма мова: "Отже, зараз я хочу сказати одне. Зараз ми вже сидимо півтори години. Стіл був спочатку справді повний. З нарізками, з усім, що до цього додається, з лососем. Я ситий. Справді дуже ситий".

Потім німець з подивом дізнався, що це була "лише закуска".

"Ще буде риба, потім м'ясо, а потім ще десерт. Ех", – тяжко зітхає він у кадрі.

Що пишуть люди

У коментарях українці почали жартувати:

"Думаю, це якийсь вид психологічної травми після Голодомору і "совка", де кормили тільки ідеями і величчю", – пише одна з користувачок мережі. Інша додає: "Обурюється, але не йде". Ще хтось зауважив: "Правду кажучи, я його розумію. Людям не треба так багато. Для чого, скільки наготовлювати в один день, щоб потім викидати? Як на мене, у нас вже культ їжі".

Коментарі під відео Фото: TikTok Коментарі під відео Фото: TikTok

"Потрібно потанцювати, щоб місце для десерту було", – радять інші. "Українці накривають щедрий стіл, бо в нашій культурі нагодувати гостя – означає виявити повагу, любов і турботу. Для нас важливо не просто запропонувати їжу, а дати людині відчути: "Ти нам дорогий, тобі тут раді", – пояснює наступна глядачка.

Німець розповів про українське застілля Фото: TikTok

Авторка їй відповіла: "А ще, щоб хтось не сказав, що мало було на столі".

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