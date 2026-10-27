Купа продуктів за 3 євро: українка розказала про акції в супермаркетах Німеччини (фото)

Біженка Тетяна, яка після початку повномасштабного вторгнення живе та працює у Німеччині, розповіла про цікаві акційні пропозиції у німецьких супермаркетах. Щоб не викидати продукти, термін придатності яких скоро закінчиться, там влаштовують великі розпродажі.

Дівчина скористалася пропозицією популярної мережі, де співробітники складають харчі (переважно овочі та фрукти) у спеціальні акційні пакети. Перекладати продукти заборонено, але покупці можуть поглянути всередину, щоб оцінити приблизний асортимент. Чи справді вигідно це купувати – читайте у спеціальному матеріалі Фокусу.

"Що сьогодні поклали у пакет за 3 євро? На таких стійках стоять спеціальні пакети для порятунку овочів та фруктів. Перекладати з них нічого не можна, але заглянути всередину і зрозуміти склад можна. Дивимося, вибираємо той, що найбільше подобається, і йдемо додому. І зараз я покажу, що попалося мені сьогодні", – розповідає Тетяна, зареєстрована у мережі під ніком (@ddevochka_tanya).

Тетяна купила інжир та яблука в гарному стані Фото: TikTok Тетяна купила інжир та яблука в гарному стані Фото: TikTok

За її словами, людям не варто соромитися, беручи такі пакети. Адже там абсолютно нормальні продукти, які потрібно з’їсти найближчим часом, щоб вони не зіпсувалися.

"Не треба писати: "Залиште вже це бідним, старим, нещасним". Друзі, ці пакетики називаються "Врятуй мене". Туди складають продукти, які треба з'їсти вже зараз. Вони не зіпсовані. Складають хороші продукти, у яких може бути пошкоджена упаковка. Порвалася сітка на картоплі, наприклад. Це класна акція від магазинів. Тому не соромтеся – беріть. Це не для бідних", – зазначає українка.

Українка каже, що ці пакети можуть купити абсолютно всі, не лише бідні люди Фото: TikTok

Далі вона зробила невелике розпакування, продемонструвавши вміст придбаного акційного пакета з продуктами.

"У моєму пакеті були дві упаковки винограду, упаковка інжиру… Просто подивіться: абсолютно нормальний, хороший інжир. Усе з ним прекрасно! Три абсолютно нормальні яблука, лимончик, картопля. Я не знаю, скільки тут, десь кілограм, мабуть. Бачите, її поклали в інший пакет, бо, швидше за все, просто порвалася сітка", – пояснює Тетяна.

Картоплю переклали в інше пакування Фото: TikTok

Це все обійшлося їй всього у три євро.

"Це, до речі, досить маленьке наповнення пакета. Просто побачила інжир у пакеті й вирішила взяти. Зазвичай кладуть набагато більше. Але в цілому це все одно дуже класна ідея, яка мені подобається", – підсумувала блогерка, яка часто розповідає про схожі пропозиції.

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