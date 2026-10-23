"$1700 за тиждень": українець вивозить сміття у Швеції – які сюрпризи його попалися (фото)

Робота з вивезення сміття у багатьох асоціюється з брудом, втомою і скромним доходом. Втім, український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що це може приносити тисячі доларів.

Чоловік поділився підсумками свого робочого тижня і розповів, які несподівані знахідки трапляються серед чужих відходів. Докладніше про його досвід – дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Більшу частину часу, за словами українця, робота не така вже й романтична.

"Я займаюся вивозом сміття в Швеції і приблизно 80-90% часу я вивожу звичайне сміття: папір, дерево, старі меблі, будівельні відходи і всяке таке сміття", – зізнається він.

Сміття у Швеції буває цінним Фото: TikTok

Проте решта робочого часу, як з'ясувалося, здатна здивувати. Йому траплялося знаходити справжні цінності: золото, гроші, брендові речі й техніка.

Робота прибиральника у Швеції

Робочий тиждень розпочався з великого замовлення. Один зі шведських клієнтів вирішив оновити систему опалення, а старий котел віддав на вивезення. Разом із напарником чоловік розібрав обладнання й дістав з нього мідні труби.

Видео дня

Результат вийшов вдалим: "Справилися за годину часу, клієнт заплатив за роботу $70, металу вийшло здати на $230". Отже, за одну годину роботи чоловіки заробили $300: 70 від клієнта та ще 230 за здані мідні труби.

Блогер також поділився власним підходом до продажу вживаних речей. Він розповів про антикварну шафу, яку майже пів року не міг продати за бажаною ціною. Охочих цікавилося чимало, проте до реальної угоди справа не доходила.

"Ця шафа вже виставлена як пів року на продаж, написало на оголошення може людей 20-30, всі цікавилися, я тратив час, щоб відписувати", – говорить автор відео.

Роман працює у Швеції Фото: TikTok

Зрештою, знайшовся покупець, який погодився забрати річ, але зі знижкою. Чоловік не став торгуватися і поступився в ціні. Своє рішення він пояснив так: "Замість того, щоб тратити свій час на отакі от речі, легше просто дешевше продати, але продати і мати чистий спокій".

Коли настав час підраховувати прибутки, автор зізнався, що чекав скромнішого результату: приблизно $600-700. Реальні цифри виявилися значно більшими:

з понеділка по суботу він заробив $1200;

у неділю додатково отримав $500.

Загалом за тиждень вийшло близько $1700.

У Швеції можна заробити непогані гроші на смітті Фото: TikTok

Окрім грошей, робота принесла й чимало корисних знахідок: нові штори, ящики, пляшки, квіткові горщики, кабелі та підсилювач звуку, який, за словами блогера, вдасться продати дуже швидко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець Роман проживає у Швеції і працює прибиральником на місцевому кладовищі. За це чоловік отримує три тисячі доларів на місяць. Втім, є одне "але".

Андрій разом зі своєю дівчиною тимчасово проживає у Швеції. Пара безкоштовно мешкає у великому будинку, який розташований у селі за годину від міста.

Крім того, Христина, яка працює прибиральницею у Шотландії, показала, який продуктовий набір можна придбати за одну годину роботи.