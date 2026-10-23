"$1700 в неделю": украинец вывозит мусор в Швеции – какие сюрпризы ему попались (фото)

Работа по вывозу мусора у многих ассоциируется с грязью, усталостью и скромным доходом. Впрочем, украинский блогер, работающий в этой сфере в Швеции, показал, что это может приносить тысячи долларов.

Мужчина поделился итогами своей рабочей недели и рассказал, какие неожиданные находки попадаются среди чужих отходов. Подробнее о его опыте – читайте в материале Фокуса.

По словам украинца, большую часть времени работа не такая уж и романтичная.

"Я занимаюсь вывозом мусора в Швеции, и примерно 80-90 % времени я вывожу обычный мусор: бумагу, дерево, старую мебель, строительные отходы и всякий подобный мусор", – признаётся он.

Мусор в Швеции бывает ценным Фото: TikTok

Однако остальное рабочее время, как выяснилось, способно удивить. Ему доводилось находить настоящие ценности: золото, деньги, брендовые вещи и технику.

Работа уборщика в Швеции

Рабочая неделя началась с крупного заказа. Один из шведских клиентов решил обновить систему отопления, а старый котел сдал на утилизацию. Вместе с напарником мужчина разобрал оборудование и извлек из него медные трубы.

Видео дня

Результат оказался удачным: "Справились за час, клиент заплатил за работу $70, металла удалось сдать на $230". Итак, за один час работы мужчины заработали $300: 70 от клиента и ещё 230 за сданные медные трубы.

Блогер также поделился своим подходом к продаже подержанных вещей. Он рассказал об антикварном шкафу, который почти полгода не мог продать по желаемой цене. Желающих было немало, однако до реальной сделки дело не доходило.

"Этот шкаф уже полгода выставлен на продажу, на объявление откликнулись, наверное, 20-30 человек, все интересовались, я тратил время на то, чтобы отвечать на сообщения", – говорит автор видео.

Роман работает в Швеции Фото: TikTok

В конце концов, нашёлся покупатель, который согласился забрать вещь, но со скидкой. Мужчина не стал торговаться и пошёл на уступку в цене. Своё решение он объяснил так: "Вместо того чтобы тратить своё время на такие вот вещи, проще просто продать подешевле, но продать и обрести душевное спокойствие".

Когда пришло время подсчитывать доходы, автор признался, что ожидал более скромного результата: примерно $600-700. Реальные цифры оказались значительно выше:

с понедельника по субботу он заработал $1200;

в воскресенье дополнительно получил $500.

В общей сложности за неделю получилось около $1700.

В Швеции можно неплохо заработать на мусоре Фото: TikTok

Помимо денег, работа принесла и немало полезных находок: новые шторы, ящики, бутылки, цветочные горшки, кабели и усилитель звука, который, по словам блогера, удастся продать очень быстро.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец Роман проживает в Швеции и работает уборщиком на местном кладбище. За это он получает три тысячи долларов в месяц. Однако есть одно "но".

Андрей вместе со своей девушкой временно проживает в Швеции. Пара бесплатно живет в большом доме, расположенном в деревне в часе езды от города.

Кроме того, Кристина, которая работает уборщицей в Шотландии, показала, какой набор продуктов можно купить за один час работы.