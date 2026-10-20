Украинец убирает шведское кладбище за 3 тысячи долларов: есть одно "но"

Украинец Роман живет в Швеции и работает уборщиком на местном кладбище. За это он получает три тысячи долларов в месяц. Впрочем, есть одно "но".

По словам Романа, на руки он получает 2 400 долларов, поскольку из зарплаты вычитают налоги. Этих средств хватает на нормальную, обычную жизнь в Швеции. Об этом украинец рассказал на своей странице в TikTok.

Уборщик кладбища зарабатывает 3 000 долларов

В одном из видео Роман рассказал, что его средняя заработная плата на шведском кладбище составляет три тысячи долларов в месяц. Многие думают, что этой суммы хватает на жизнь в Швеции и даже можно откладывать деньги. Украинец решил раскрыть правду.

"Во-первых, здесь все зарплаты начисляют и объявляют в "нечистой" сумме. То есть 30 тысяч крон по моему контракту — это примерно три тысячи долларов. На руки я уже получаю после уплаты налогов чуть больше 24 тысяч крон — 2 400 долларов", — признался Роман.

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Роман работает на шведском кладбище Фото: Скрин видео

По словам мужчины, значительная часть средств уходит на аренду жилья и продукты питания. Аренда квартиры в Швеции обойдется от 6 до 15 тысяч крон. Сам Роман снимает квартиру за 8 000 крон — это 800 долларов.

"Если кто-то думает, что из зарплаты можно откладывать деньги, то это не так. Те, кто живет за границей, скорее всего, не имеют собственного жилья. А аренда квартиры в Швеции составляет от 6 до 15 тысяч крон. Я снимаю квартиру за 8 тысяч крон — это 800 долларов", — отметил Роман.

Мужчина подчеркнул, что продукты в Швеции тоже не из дешёвых — на них уходит много денег. Кроме того, дорого обходится оплата страховки и бензина.

"Таким образом, после получения месячной зарплаты остается не так много денег. Даже если зарплата и высокая, её хватает лишь на то, чтобы вести обычную жизнь. А если хочется большего — нужно идти и работать", — добавил украинец.

Роман живет в Швеции на почти 3 тысячи долларов Фото: Скрин видео

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