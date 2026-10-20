Українець прибирає шведське кладовище за 3 тисячі доларів: є одне "але"

Українець Роман проживає у Швеції і працює прибиральником на місцевому кладовищі. За це чоловік отримує три тисячі доларів на місяць. Втім, є одне "але".

За словами Романа, на руки він отримує 2 400 доларів, оскільки із зарплати вираховують податки. Цих коштів вистачає на нормальне, звичайне життя у Швеції. Про це українець розповів на своїй сторінці у TikTok.

Прибиральник кладовища заробляє 3 000 доларів

В одному відео Роман розповів, що його середня заробітна плата на шведському кладовищі становить три тисячі доларів на місяць. Багато хто думає, що цієї суми вистачає на життя у Швеції і навіть можна відкладати кошти. Українець вирішив розкрити правду.

"По-перше, тут усі зарплати вам нараховують і оголошують у "брудній" сумі. Тобто 30 тисяч крон по моєму контракту – це приблизно три тисячі доларів. На руки я вже отримую після сплати податків трохи більше 24 тисяч крон – 2 400 доларів", — зізнався Роман.

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Роман працює на шведському кладовищі Фото: Скрін відео

За словами чоловіка, багато коштів йде на оренду житла та продукти харчування. Зняти квартиру у Швеції – коштуватиме від 6 до 15 тисяч крон. Сам Роман орендує оселю за 8 000 крон – це 800 доларів.

"Якщо хтось думає, що із зарплати можна відкладати кошти, то ні. Ті, хто живуть за кордоном, скоріше за все, не мають свого житла. І оренда квартири у Швеції становить від 6 до 15 тисяч крон. Я орендую за 8 тисяч крон — це 800 доларів", — зазначив Роман.

Чоловік наголосив, що продукти у Швеції також недешеві – на них йде багато грошей. Також дорого обходиться оплата страховки та бензину.

"Таким чином, після місячної зарплати залишається не так багато грошей. Навіть якщо і зарплата велика, то її вистачає на прожити лише звичайне життя. А якщо хочеться більше – треба йти і працювати", — додав українець.

Роман живе у Швеції на майже 3 тисячі доларів Фото: Скрін відео

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