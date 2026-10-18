Украинец раскрыл секрет, как бесплатно жить в шведском селе (видео)

Украинец Андрей вместе со своей девушкой временно проживает в Швеции. Пара бесплатно живет в большом доме, расположенном в деревне в часе езды от города.

Андрей ведет блог и часто делится подробностями жизни в живописном селе. Как украинец и его возлюбленная бесплатно проживают в Швеции — расскажет Фокус.

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Как рассказал Андрей, они с избранницей живут бесплатно в шведской деревне. В большом доме пара ухаживает за тремя котиками и курочками.

Ближайший продуктовый магазин находится в 60 километрах от села. До него нужно ехать час на машине. Поэтому супруги ездят за покупками только один раз в неделю.

В Европе очень популярен пет-ситинг. Это временный уход за домашними животными во время отсутствия хозяев.

"Мы живем в Швеции бесплатно, ухаживая за тремя котиками. Продукты покупаем сами, потому что нам и так бесплатно предоставляют жилье и машину. Но бензин мы покупаем самостоятельно", — отметил Андрей.

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Мужчина подробнее рассказал о системе "пет-ситтинга". Так, люди ищут тех, кто будет жить в их доме и ухаживать за животными, пока они в отпуске. По словам украинца, в Европе это очень распространенная практика. Главное — доверие. Для этого, по мнению Андрея, нужно быть нормальным и желательно иметь отзывы о предыдущем опыте.

"Это не первый раз. Раньше мы были в Испании и присматривали за двумя собачками. Потом мы поехали на Кипр, где присматривали за котиком моей подруги", — рассказал мужчина.

Андрей отметил, что вокруг них практически нет людей. До ближайшего города ехать час. Однако в деревне очень красивая природа — лес и озёра. Мужчина вместе со своей возлюбленной часто рыбачит, собирает грибы и ягоды.

"Впрочем, этот вариант подходит не всем. Но мы работаем онлайн и обожаем животных. Для нас это идеальный вариант", — добавил Андрей.

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