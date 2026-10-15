Женщину с большими габаритами бесплатно кормят в ресторане (фото)
Модель, которая хвастается в сети своими пышными формами, расстроилась из-за закрытия любимого ресторана. В этом заведении она питалась совершенно бесплатно и без каких-либо ограничений.
31-летняя Алекс Аспазия на протяжении многих лет посещала известное заведение Heart Attack Grill в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Daily Star.
Как девушка с пышными формами ела бесплатно
В этом заведении посетители весом более 350 фунтов (около 159 килограммов) могли питаться бесплатно и без ограничений. По подсчётам Алекс, питаясь в ресторане, она экономила 1 000 долларов в год.
Однако в мае заведение прекратило работу из-за стремительного роста затрат на ведение бизнеса.
Как рассказала модель, чтобы получить бесплатную еду, ей пришлось встать на весы в ресторане, чтобы проверить, действительно ли она соответствует их требованиям.
"Порции там огромные. Бургер с картошкой фри и молочным коктейлем мог легко превышать 3 000 калорий. Но в зависимости от заказа — особенно если брать самые большие бургеры — калорийность часто была значительно выше", — отметила Алекс.
Модель, которая раньше каждый раз съедала всё это до последнего кусочка, очень расстроилась из-за закрытия заведения. Как оказалось, владелец Джон Бассо решил не продлевать договор аренды из-за роста расходов на ведение бизнеса.
Кроме того, Алекс опубликовала видео, на котором она взвешивается в ресторане на прощание, прежде чем в последний раз пообедать бесплатно. Вес модели составлял 369 фунтов (около 167 килограммов).
"Если вы весите 350 фунтов (159 кг) или больше, в этом ресторане вы едите бесплатно. Хватит ли вам смелости решиться?" — написала девушка под роликом.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- 155-килограммовая Тесс Холлидей в образе ковбойши посетила вечеринку. Модель plus-size не стесняется демонстрировать свои пышные формы.
- 26-летняя визажистка Эмили Хикс удивила всех своим невероятным перевоплощением. Перед свадьбой невеста похудела на 50 килограммов, чтобы надеть платье своей мечты.
Кроме того, украинская юмористка Анастасия Ткаченко поразила подписчиков изменениями в своей внешности. В марте этого года звезда перенесла операцию по уменьшению желудка и сильно похудела.