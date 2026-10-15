Жінку з великими габаритами безкоштовно годують у ресторані (фото)

Модель, яка хизується у мережі своїми пишними формами, засмутилась через закриття улюбленого ресторану. У цьому закладі вона харчувалась цілком безкоштовно і без всіляких обмежень.

31-річна Алекс Аспазія роками відвідувала відомий заклад Heart Attack Grill у Лас-Вегасі. Про це повідомляє The Daily Star.

Як дівчина з пишними формами безплатно їла

У цьому закладі відвідувачі вагою понад 350 фунтів (близько 159 кілограмів) могли їсти безкоштовно й без обмежень. За підрахунками Алекс, харчуючись у ресторані, вона заощаджувала 1 000 доларів щороку.

Однак у травні заклад припинив роботу через стрімке зростання витрат на ведення бізнесу.

Алекс Аспазія Фото: Instagram Алекс Аспазія Фото: Instagram

Як розповіла модель, задля безкоштовної їжі їй довелось ставати на ваги ресторану, щоб перевірити, чи дійсно вона відповідає їхнім вимогам.

"Порції там величезні. Бургер із картоплею фрі та молочним коктейлем міг легко тягнути на понад 3 000 калорій. Але залежно від замовлення — особливо якщо брати найбільші бургери — калорійність часто була значно вищою", — зазначила Алекс.

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Алекс Аспазія їла безкоштовно у ресторані Фото: Instagram

Модель, яка раніше щоразу з’їдала все це до останнього шматка, дуже засмутилась через закриття закладу. Як виявилось, власник Джон Бассо вирішив не продовжувати договір оренди через зростання витрат бізнесу.

Крім цього, Алекс опублікувала відео, на якому зважується у ресторані на прощання перед тим, як востаннє безкоштовно поїсти. Вага моделі становила 369 фунтів (близько 167 кілограмів).

"Якщо ви важите 350 фунтів (159 кг) або більше, у цьому ресторані ви їсте безкоштовно. Чи вистачить вам сміливості зважитися?" — написала під роликом дівчина.

Алекс Аспазія стала на ваги Фото: Instagram

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