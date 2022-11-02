155-кілограмова Тесс Голлідей в образі ковбойші відвідала вечірку

Модель plus-size не комплексує демонструвати свої пишні форми.

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35-річна американська plus-size модель Тесс Голлідей разом із подругою повеселилася на Геловін-вечірці. На фото, які вона опублікувала у своєму Instagram, модель показала сміливий образ ковбойки.

Для образу Геловінської вечірки Тесс обрала боді з коров'ячим принтом та мереживом, яке мало сексуальне декольте. Рукавички з бахромою, пояс та хустку на шиї теж були з принтом корови.

[ + – ] Образ plus-size моделі Тесс Голлідей на Геловін

Свій аутфіт Тесс доповнила двома довгими кісками, чорним капелюхом з бахромою та червоними ботильйонами. Вийшло яскраво та ефектно.

У цьому образі модель, вага якої понад 150 кілограмів, без комплексів демонструвала свої пишні форми та множинні татуювання на тілі.

У модельний бізнес вона мріяла потрапити, ще будучи підлітком, проте коли говорила про свої бажання оточуючим, з неї відкрито сміялися. У школі над Тесс знущалися через її повноту, і вона кинула навчання у 17 років, але від мрії не відмовилася.

Дівчина розсилала портфоліо на сайти професійних моделей доти, доки у 2011 році на неї не звернули увагу на канал A&E. Продюсери реаліті-шоу Heavy про боротьбу з ожирінням покликали Тесс для участі у програмі. Хоча формат їй не подобався, вона все ж таки погодилася.

Після виходу проєкту дівчина почала отримувати пропозиції щодо співпраці від різних модних марок. Тоді ж почала масово поширюватися ідеологія бодипозитиву, і Тесс, як то кажуть, потрапила в потік.

Вона стала з'являтися на сторінках і навіть на обкладинках журналів, а Vogue назвав її номером один серед моделей формату plus-size.

Нагадаємо, Тесс Голлідей оприлюднила селфі, на якому вона відбита повністю оголеною.