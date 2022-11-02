155-килограмовая Тесс Холлидей в образе ковбойши посетила вечеринку

Модель plus-size не комплексует демонстрировать свои пышные формы.

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35-летняя американская plus-size модель Тесс Холлидей вместе с подругой повеселилась на Хэллоуин-вечеринке. На фото, которые она опубликовала в своем Instagram, модель показала смелый образ ковбойши.

Для образа Хэллоуинской вечеринки Тесс выбрала боди с коровьим принтом и кружевом, которое имело сексуальное декольте. Перчатки с бахромой, пояс и платок на шее тоже были с принтом коровы.

[ + – ] Образ plus-size модели Тесс Холлидей на Хэллоуин

Свой аутфит Тесс дополнила двумя длинными косичками, черной шляпой с бахромой и красными ботильонами. Получилось ярко и эффектно.

В этом образе модель, вес которой больше 150 килограммов, без комплексов демонстрировала свои пышные формы и множественные татуировки на теле.

В модельный бизнес она мечтала попасть, еще будучи подростком, однако когда говорила о своих желаниях окружающим, над ней открыто смеялись. В школе над Тесс издевались из-за ее полноты, и она бросила учебу в 17 лет, но от мечты не отказалась.

Девушка рассылала портфолио на сайты профессиональных моделей до тех пор, пока в 2011 году на нее не обратили внимание на канале A&E. Продюсеры реалити-шоу Heavy о борьбе с ожирением позвали Тесс для участия в программе. Хотя формат ей не нравился, она все же согласилась.

После выхода проекта девушка начала получать предложения о сотрудничестве от разных модных марок. Тогда же начала массово распространяться идеология бодипозитива, и Тесс, что называется, попала в поток.

Она стала появляться на страницах и даже на обложках журналов, а Vogue даже назвал ее номером один среди моделей формата plus-size.

Напомним, Тесс Холлидей обнародовала селфи, на котором она запечатлена полностью обнаженной.