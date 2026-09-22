Відома комікеса вразила кардинальним схудненням (відео)

Українська гумористка та блогерка Анастасія Ткаченко приголомшила підписників своїми змінами у зовнішності. У березні цього року зірка зробила операцію зі зменшення шлунку і дуже схудла.

Знаменитість оприлюднила в Instagram (yatkachihaya) відео, в якому спочатку показала свій зовнішній вигляд до операції, а потім, як вона виглядає зараз. Ткаченко впевнена, що вона на правильному шляху до своєї мрії.

Як змінилась Настя Ткаченко

Гумористка заявляла, що її максимальна вага була 130 кг. Влітку цього року вона втратила понад 30 кг і важила 99,5 кг. Через проблеми зі здоров’ям і заради своєї зовнішності Ткаченко зробила операцію зі зменшення шлунку.

Наразі знаменитість продовжує худнути заради здоров’я.

У ролику Ткаченко показала кадри "до" та "після". На них видно, що гумористка дуже схудла і тепер відчуває себе більш впевненою.

Видео дня

"Маленьке нагадування самій собі: я на правильному шляху", — підписала відео зірка.

Підписники блогерки вважають, що Настя – справжній приклад для інших, і засипали її компліментами:

"Ти шикарна, я тобою дуже пишаюся! Люблю";

"Неймовірна! Крутишка! Надихаюсь!";

"Приклад!";

"Для нас ти завжди неймовірна! Ми з тобою! Сяй, наша зіронька";

"Богиня! Пишаюсь, Настюш! Ти приклад!".

Реакція соцмереж на схуднення Ткаченко Фото: Instagram Реакція соцмереж на схуднення Ткаченко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Ткаченко прийняла рішення припинити свою участь у зйомках відомих шоу "Курілка" та "8ЦЦК". Причиною такого кроку стала реакція глядачів та критика в коментарях.

Також гумористка поділилася першими деталями свого вражаючого схуднення після весняної операції зі зменшення шлунка.

Крім того, 26-річна візажистка Емілі Хікс здивувала усіх своїм неймовірним перевтіленням. Перед весіллям наречена схудла на 50 кілограмів, щоб одягнути сукню мрії.