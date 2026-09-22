Известная комикесса поразила всех своим резким похудением (видео)
Украинская юмористка и блогерша Анастасия Ткаченко поразила подписчиков изменениями в своей внешности. В марте этого года звезда сделала операцию по уменьшению желудка и сильно похудела.
Знаменитость опубликовала в Instagram (yatkachihaya) видео, в котором сначала показала, как выглядела до операции, а затем — как выглядит сейчас. Ткаченко уверена, что находится на правильном пути к своей мечте.
Как изменилась Настя Ткаченко
Юмористка заявляла, что её максимальный вес составлял 130 кг. Летом этого года она похудела более чем на 30 кг и весила 99,5 кг. Из-за проблем со здоровьем и ради своей внешности Ткаченко сделала операцию по уменьшению желудка.
В настоящее время знаменитость продолжает худеть ради здоровья.
В ролике Ткаченко показала кадры "до" и "после". На них видно, что юмористка сильно похудела и теперь чувствует себя более уверенно.
"Небольшое напоминание самой себе: я на правильном пути", — подписала видео звезда.
Подписчики блогерши считают, что Настя — настоящий пример для других, и засыпали её комплиментами:
- "Ты шикарна, я тобой очень горжусь! Люблю";
- "Невероятная! Крутая! Вдохновляешь!";
- "Пример для подражания!";
- "Для нас ты всегда невероятная! Мы с тобой! Сияй, наша звездочка";
- "Богиня! Горжусь тобой, Настюша! Ты — пример для подражания!".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Настя Ткаченко приняла решение прекратить своё участие в съёмках популярных шоу "Курилка" и "8ЦЦК". Причиной такого шага стала реакция зрителей и критика в комментариях.
- Также юмористка поделилась первыми подробностями своего впечатляющего похудения после весенней операции по уменьшению желудка.
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