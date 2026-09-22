Известная комикесса поразила всех своим резким похудением (видео)

Украинская юмористка и блогерша Анастасия Ткаченко поразила подписчиков изменениями в своей внешности. В марте этого года звезда сделала операцию по уменьшению желудка и сильно похудела.

Знаменитость опубликовала в Instagram (yatkachihaya) видео, в котором сначала показала, как выглядела до операции, а затем — как выглядит сейчас. Ткаченко уверена, что находится на правильном пути к своей мечте.

Как изменилась Настя Ткаченко

Юмористка заявляла, что её максимальный вес составлял 130 кг. Летом этого года она похудела более чем на 30 кг и весила 99,5 кг. Из-за проблем со здоровьем и ради своей внешности Ткаченко сделала операцию по уменьшению желудка.

В настоящее время знаменитость продолжает худеть ради здоровья.

В ролике Ткаченко показала кадры "до" и "после". На них видно, что юмористка сильно похудела и теперь чувствует себя более уверенно.

Видео дня

"Небольшое напоминание самой себе: я на правильном пути", — подписала видео звезда.

Подписчики блогерши считают, что Настя — настоящий пример для других, и засыпали её комплиментами:

"Ты шикарна, я тобой очень горжусь! Люблю";

"Невероятная! Крутая! Вдохновляешь!";

"Пример для подражания!";

"Для нас ты всегда невероятная! Мы с тобой! Сияй, наша звездочка";

"Богиня! Горжусь тобой, Настюша! Ты — пример для подражания!".

Реакция социальных сетей на похудение Ткаченко Фото: Instagram Реакция социальных сетей на похудение Ткаченко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Ткаченко приняла решение прекратить своё участие в съёмках популярных шоу "Курилка" и "8ЦЦК". Причиной такого шага стала реакция зрителей и критика в комментариях.

Также юмористка поделилась первыми подробностями своего впечатляющего похудения после весенней операции по уменьшению желудка.

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