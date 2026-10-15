Семейка нашла способ, как ночевать в отелях по всему миру и не платить

Молодая пара нашла секретный способ бесплатного проживания в роскошных домах в самых популярных уголках мира – от элитных спа-курортов в Великобритании до глэмпинга в пустыне Агафай в Марокко.

26-летняя Эллен Картер и ее жених, 27-летний Коннор Гилл, рассказали, как они посетили 18 стран и сэкономили деньги. Об этом сообщает The Sun.

Как пара экономно отдыхает в роскошных уголках мира

Секрет Эллен и Коннора в том, что они ухаживают за чужими домами и домашними животными. Вместо того чтобы бронировать дорогие отели или жилье, пара предлагает смотреть за домом и любимцами хозяев, пока те в отпуске.

Впервые Эллен и Коннор решили попробовать этот способ в 2022 году. Тогда пара была студентами и имела ограниченный бюджет, поэтому они не могли позволить себе роскошные поездки.

Первый опыт такого проживания произошел всего в десяти минутах езды от дома матери Эллен, неподалеку от Биконсфилда в графстве Бакингемшир.

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Однако условия в этом доме существенно отличались от того, к чему Эллен привыкла дома. Большое имение имело собственный лесистый участок, кинозал, тренажерный зал, а также трех собак, за которыми надо было ухаживать.

Через несколько месяцев Эллен и Коннор посетили Будапешт, где провели десять дней в большом здании с пятью спальнями, огромным садом и собственным бассейном, расположенном на территории закрытого жилого комплекса.

Дом Эллен и Коннор в Будапеште Фото: The Sun

"Будапешт, пожалуй, стал самым роскошным вариантом проживания, который мы имели. Там было пять спален, огромный сад и собственный бассейн. Мы очень привязались к собаке по имени Чили и вошли в ритм: каждый день открывали для себя что-то новое. Пожалуй, именно оттуда нам было труднее всего ехать".

Еще больше пара сэкономила, готовя еду самостоятельно. Таким образом, путешествие в Будапешт обошлось им всего в 200 фунтов стерлингов (около 265 долларов) вместе с перелетом.

Эллен и Коннор Фото: The Sun

Пара посетила 18 стран

За шесть лет отношений Эллен и Коннор посетили 18 стран, объединяя роскошный отдых с более простыми, приближенными к природе путешествиями, например, глемпингом в марокканской пустыне Агафай.

"Это был уникальный опыт: невероятные виды звездного неба и рассвета. Самое большое преимущество — это экономия на жилье и наличие кухни, где мы можем сами готовить еду, вместо того чтобы постоянно питаться в ресторанах", — отметила девушка.

Впрочем, Эллен заметила, что такой образ жизни не всегда напоминает отпуск, ведь уход за чужим домом имеет свои минусы.

"Работы может быть немало, если домашним животным нужно лекарство, которое добавляет ответственности и стресса. Еще один минус — невозможность надолго отлучаться. Однако нам это подходит, поскольку мы не употребляем алкоголь и редко ходим куда-то поздно вечером", — объяснила Эллен.

Коннор Фото: The Sun

На сегодняшний день пара проживает в Бразилии, где Коннор, работающий исследователем, завершает выполнение рабочего контракта. Тем временем Эллен, ранее работавшая помощницей депутата парламента, взяла перерыв в карьере.

В ноябре они планируют посетить Уругвай, а в декабре – Чили.

Эллен и Коннор Фото: The Sun

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