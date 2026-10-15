Сімейка знайшла спосіб, як ночувати у готелях по всьому світу і не платити

Молода пара знайшла секретний спосіб безкоштовного проживання в розкішних будинках у найпопулярніших куточках світу – від елітних спа-курортів у Великій Британії до глемпінгу в пустелі Агафай у Марокко.

26-річна Еллен Картер та її наречений, 27-річний Коннор Гілл, розповіли, як вони відвідали 18 країн і заощадили кошти. Про це повідомляє The Sun.

Як пара заощадливо відпочиває у розкішних куточках світу

Секрет Еллен та Коннора в тому, що вони доглядають за чужими будинками та домашніми тваринами. Замість того, щоб бронювати дорогі готелі або житло, пара пропонує глядіти за оселею та улюбленцями господарів, поки ті у відпустці.

Вперше Еллен та Коннор вирішили спробувати такий спосіб у 2022 році. Тоді пара була студентами й мала обмежений бюджет, тому вони не могли дозволити собі розкішні подорожі.

Перший досвід такого проживання стався лише за десять хвилин їзди від будинку матері Еллен, неподалік від Біконсфілда у графстві Бакінгемшир.

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Однак умови в цьому будинку суттєво відрізнялися від того, до чого Еллен звикла вдома. Великий маєток мав власну лісисту ділянку, кінозал, тренажерний зал, а також трьох собак, за якими треба було доглядати.

Через кілька місяців Еллен та Коннор відвідали Будапешт, де провели десять днів у великому будинку з п'ятьма спальнями, величезним садом і власним басейном, розташованому на території закритого житлового комплексу.

Будинок Еллен та Коннор у Будапешті Фото: The Sun

"Будапешт, мабуть, став найбільш розкішним варіантом проживання, який ми мали. Там було п'ять спалень, величезний сад і власний басейн. Ми дуже прив'язалися до собаки на ім'я Чилі й увійшли в ритм: щодня відкривали для себе щось нове. Мабуть, саме звідти нам було найважче їхати", — розповіла дівчина.

Ще більше пара заощадила, готуючи їжу самостійно. Таким чином, подорож до Будапешту обійшлась їм лише у 200 фунтів стерлінгів (близько 265 доларів), разом з перельотом.

Еллен та Коннор Фото: The Sun

Пара відвідала 18 країн

За шість років стосунків Еллен та Коннор відвідали 18 країн, поєднуючи розкішний відпочинок із більш простими, наближеними до природи подорожами — наприклад, глемпінгом у марокканській пустелі Агафай.

"Це був унікальний досвід: неймовірні краєвиди зоряного неба та світанки. Найбільша перевага — це економія на житлі та наявність кухні, де ми можемо самі готувати їжу, замість того, щоб постійно харчуватися в ресторанах", — зазначила дівчина.

Утім, Еллен зауважила, що такий спосіб життя не завжди нагадує відпустку, адже догляд за чужим будинком має й свої мінуси.

"Роботи може бути чимало, якщо домашнім тваринам потрібні ліки, що додає відповідальності та стресу. Ще один мінус — неможливість надовго відлучатися. Однак нам це підходить, оскільки ми не вживаємо алкоголь й рідко ходимо кудись пізно ввечері", — пояснила Еллен.

Коннор Фото: The Sun

На сьогодні пара проживає у Бразилії, де Коннор, який працює дослідником, завершує виконання робочого контракту. Тим часом Еллен, яка раніше працювала помічницею депутата парламенту, взяла перерву у кар’єрі.

У листопаді вони планують відвідати Уругвай, а у грудні — Чилі.

Еллен та Коннор Фото: The Sun

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