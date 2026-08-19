"Думали іти в плав по океану": українці орендували авто в Європі і втратили всі гроші та документи

На іспанському острові Тенеріфе українські туристи стали жертвами автозлодіїв, які за допомогою спеціального пристрою зчитали код ключа орендованої машини та викрали рюкзак із грошима й усіма документами.

Напередодні вильоту компанія опинилася без паспортів, посвідчень та засобів для існування, проте після тривалих нічних пошуків їм вдалося самостійно знайти викинуті речі у лісі. Цю історію розповіла Ангеліна Тернова на сторінці в Instagram @gelya_t_21.

Українців обікрали на острові в Іспанії Фото: Instagram

Зловмисники діяли вкрай підступно: забрали всю готівку із сумочки, яку залишили в салоні, щоб власниці не одразу помітили крадіжку, а великий рюкзак із паспортами, правами та військовим квитком забрали повністю. У консульстві постраждалим повідомили, що на острові немає представництва, тому для відновлення документів їм довелося б терміново летіти до Малаги.

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Ситуацію ускладнила й бездіяльність місцевої поліції, яка відмовилася оперативно переглядати відео із ймовірними грабіжниками, випадково знятими на початку поїздки, та запропонувала прийти наступного тижня.

Розуміючи, що крадіїв цікавили лише гроші, компанія вирішила діяти як злочинці та вирушила шукати викинутий рюкзак у величезному лісі. Після виснажливих і безрезультатних нічних пошуків, вже з настанням світанку, їм вдалося здійснити неможливе та знайти всі свої документи цілими.

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