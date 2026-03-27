Українку обікрали в Римі: "Поліцейські посміялися" (фото)

Українку пограбували у столиці Італії. Вона фотографувалася біля Колізею в Римі, після чого залишилася без улюбленої речі.

В Instagram жінка розповіла свою історію. За її словами, поліція просто посмілася їй в обличчя, навіть не спробувавши вирішити проблему.

"Мене обікрали біля Колізею. Зараз я це балакаю з посмішкою, але того дня, коли мене обікрали, та я не плакала, я спокійно відреагувала. Трішечки шкода було потім, коли вже дійшло до голови. У мене вкрали мою коричневу куртку. Це був мій найулюбленіший зимовий пуховик. Його вкрали, і що саме цікаве: ось ця локація, де вкрали, де я показую, ось де цей заборчик. Мене фотографував Віталік і я забрала з його рук, тому що не хотіла, щоб він її тримав. І я поставила на заборчику біля себе куртку", — розповіла авторка відео.

Відео дня

Коли пара почала робити селфі, куртку якраз і вкрали

Українку пограбували біля Колізею Фото: Instagram

Пара робила селфі біля Колізею Фото: Instagram

"Коли я подивилася по сторонах, я зрозуміла, що куртки немає. Ми почали її шукати. Звичайно, що її вкрали. Ми підійшли до поліцейських. Поліцейські посміялися, тому що крадуть у Римі багато чого. Вони сказали: "Чоловік вам купить нову, радійте", — розповіла українка.

Тепер жінка ходить у куртці чоловіка, поки той купив собі новий одяг.

Та сама куртка Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці висловили свої думки щодо почутої історії:

"Це привід що пора купляти нову куртку".

"Ну капець. Нехай це буде найбільша втрата у вашому житті. А курточку ще кращу купиш …. Зайвий привід обновити гардероб".

"Головне тебе не вкрали!".

"Головне з вами все добре".

