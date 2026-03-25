"Це вже занадто": одеситка розповіла, скільки витрачає щомісяця на життя (фото)
Одеситка на імʼя Вікторія зізналася, скільки витрачає на місяць. Вона живе з дитиною, а частину витрат покривають колаборації з брендами.
В Instagram жінка показала, на що саме йде понад 30 тисяч гривень щомісяця. Вона вважає, що ця сума завелика для просто "прожити".
Одеситка розповіла, скільки витрачає щомісяця
"Скільки коштує місяць життя в Одесі, якщо в тебе немає житла і заможного чоловіка? Давайте рахувати", — сказала Вікторія.
- Оренда квартири — 12 тисяч гривень.
"Це доволі новий ЖК. У мене простенька квартира. Маленькі дві кімнати", — пояснила авторка відео.
- Комунальні послуги — 4 тисячі гривень (це взимку, влітку трохи менше).
"Недешево. Враховуючи той факт, що я живу з дитиною вдвох", — вважає одеситка.
- Продукти — 3 тисячі гривень на тиждень (12 тисяч на місяць).
- Побутова хімія — 3 тисячі гривень на місяць.
"Але мене тут рятує той факт, що я UGC-креатор і частину побутової хімії і косметики отримую на рекламу. Економлячи таким чином немалі гроші. І виходить: житло, комуналка, плюс їжа — 31 тисяча. І це просто прожити, без витрат на дитину, без одягу і без кави з подружками. Мені одній здається, що це вже занадто? Чи зараз у всіх так?", — резюмувала Вікторія.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі подискутували щодо почутого:
- "3 тис на побутову хімію на місяць???".
- "Навчіть, як витрачати 3 тис грн на продукти на тиждень".
- "Цікаво, що ви готуєте і що купуєте. 12000 на місяць це дуже мало на двох".
- "У нас в Чернівцях 2-кімнатна 550 доларів. Так що живем у гуртожитку. Бо зняти квартиру неможливо".
