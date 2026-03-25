"Це вже занадто": одеситка розповіла, скільки витрачає щомісяця на життя (фото)

Одеситка на імʼя Вікторія зізналася, скільки витрачає на місяць. Вона живе з дитиною, а частину витрат покривають колаборації з брендами.

В Instagram жінка показала, на що саме йде понад 30 тисяч гривень щомісяця. Вона вважає, що ця сума завелика для просто "прожити".

"Скільки коштує місяць життя в Одесі, якщо в тебе немає житла і заможного чоловіка? Давайте рахувати", — сказала Вікторія.

Оренда квартири — 12 тисяч гривень.

"Це доволі новий ЖК. У мене простенька квартира. Маленькі дві кімнати", — пояснила авторка відео.

Комунальні послуги — 4 тисячі гривень (це взимку, влітку трохи менше).

"Недешево. Враховуючи той факт, що я живу з дитиною вдвох", — вважає одеситка.

Продукти — 3 тисячі гривень на тиждень (12 тисяч на місяць).

Побутова хімія — 3 тисячі гривень на місяць.

"Але мене тут рятує той факт, що я UGC-креатор і частину побутової хімії і косметики отримую на рекламу. Економлячи таким чином немалі гроші. І виходить: житло, комуналка, плюс їжа — 31 тисяча. І це просто прожити, без витрат на дитину, без одягу і без кави з подружками. Мені одній здається, що це вже занадто? Чи зараз у всіх так?", — резюмувала Вікторія.

Одеситка розповіла, скільки витрачає на місяць Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі подискутували щодо почутого:

"3 тис на побутову хімію на місяць???".

"Навчіть, як витрачати 3 тис грн на продукти на тиждень".

"Цікаво, що ви готуєте і що купуєте. 12000 на місяць це дуже мало на двох".

"У нас в Чернівцях 2-кімнатна 550 доларів. Так що живем у гуртожитку. Бо зняти квартиру неможливо".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець прилетів до Грузії, але його одразу затримали в аеропорту через паспорт.

Одеситка на імʼя Анжеліка показала ціни в місцевому супермаркеті на овочі та фрукти.

Крім того, українка на імʼя Богдана розповіла про ціни на продукти в Польщі у 2026 році.