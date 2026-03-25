"Это уже слишком": одесситка рассказала, сколько тратит ежемесячно на жизнь (фото)

Одесситка по имени Виктория призналась, сколько тратит в месяц. Она живет с ребенком, а часть расходов покрывают коллаборации с брендами.

В Instagram женщина показала, на что именно уходит более 30 тысяч гривен ежемесячно. Она считает, что эта сумма слишком большая для просто "прожить".

"Сколько стоит месяц жизни в Одессе, если у тебя нет жилья и состоятельного мужа? Давайте считать", — сказала Виктория.

Аренда квартиры — 12 тысяч гривен.

"Это довольно новый ЖК. У меня простенькая квартира. Маленькие две комнаты", — пояснила автор видео.

Коммунальные услуги — 4 тысячи гривен (это зимой, летом немного меньше).

"Недешево. Учитывая тот факт, что я живу с ребенком вдвоем", — считает одесситка.

Продукты — 3 тысячи гривен в неделю (12 тысяч в месяц).

Бытовая химия — 3 тысячи гривен в месяц.

"Но меня тут спасает тот факт, что я UGC-креатор и часть бытовой химии и косметики получаю на рекламу. Экономя таким образом немалые деньги. И получается: жилье, коммуналка, плюс еда — 31 тысяча. И это просто прожить, без расходов на ребенка, без одежды и без кофе с подружками. Мне одной кажется, что это уже слишком? Или сейчас у всех так?", — резюмировала Виктория.

Одесситка рассказала, сколько тратит в месяц

Реакция сети

В комментариях пользователи сети подискутировали относительно услышанного:

"3 тыс на бытовую химию в месяц???".

"Научите, как тратить 3 тыс грн на продукты в неделю".

"Интересно, что вы готовите и что покупаете. 12000 в месяц это очень мало на двоих".

"У нас в Черновцах 2-комнатная 550 долларов. Так что живем в общежитии. Потому что снять квартиру невозможно".

