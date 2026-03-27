Украинку обокрали в Риме: "Полицейские посмеялись" (фото)

Украинку ограбили в столице Италии. Она фотографировалась возле Колизея в Риме, после чего осталась без любимой вещи.

В Instagram женщина рассказала свою историю. По ее словам, полиция просто посмеялась ей в лицо, даже не попытавшись решить проблему.

"Меня обокрали возле Колизея. Сейчас я это говорю с улыбкой, но в тот день, когда меня обокрали, я не плакала, я спокойно отреагировала. Немного жаль было потом, когда уже дошло до головы. У меня украли мою коричневую куртку. Это был мой самый любимый зимний пуховик. Его украли, и что самое интересное: вот эта локация, где украли, где я показываю, вот где этот заборчик. Меня фотографировал Виталик и я забрала из его рук, потому что не хотела, чтобы он ее держал. И я поставила на заборчике возле себя куртку", — рассказала автор видео.

Відео дня

Когда пара начала делать селфи, куртку как раз и украли

Украинку ограбили возле Колизея Фото: Instagram

Пара делала селфи возле Колизея Фото: Instagram

"Когда я посмотрела по сторонам, я поняла, что куртки нет. Мы начали ее искать. Конечно, что ее украли. Мы подошли к полицейским. Полицейские посмеялись, потому что воруют в Риме много чего. Они сказали: "Муж вам купит новую, радуйтесь", — рассказала украинка.

Теперь женщина ходит в куртке мужа, пока тот купил себе новую одежду.

Та самая куртка Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы высказали свои мысли относительно услышанной истории:

"Это повод что пора покупать новую куртку".

"Ну, блин. Пусть это будет самая большая потеря в вашей жизни. А курточку еще лучше купишь .... Лишний повод обновить гардероб".

"Главное тебя не украли!".

"Главное с вами все хорошо".

