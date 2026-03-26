Украинка удивила, сколько стоит поехать в Рим на 4 дня (фото)

Украинка по имени Аня посетила Рим и рассказала о ценах в 2026 году. Всего за три ночи в городе с тысячелетней историей придется отдать около 500 евро.

В Instagram девушка раскрыла, на что и сколько денег уйдет у желающих посетить столицу Италии.

Сколько стоит поездка в Рим

"Сколько стоит путешествие на двоих в Рим на 4 дня? Представим, что вы летите в Рим в апреле на 4 дня (то есть 3 ночи). Авиабилеты на человека в этот период из Варшавы, Кракова и Будапешта будут стоить где-то от 70 евро. Трансфер плюс транспорт по городу обойдется в 30 евро на человека", — говорит автор видео.

Жилье она смотрит обычно на Airbnb. Там варианты от 200 евро, но обычно либо состояние, либо локация не очень, поэтому лучше закладывать на это от 350 евро на двоих за весь период.

"В активности по Риму добавлю Колизей + Римский форум, Пантеон + Музей Ватикана. А многие другие локации будут бесплатными. На еду в среднем выйдет 35-40 евро в день на человека. За 4 дня получится 150 евро. Еще добавим 30 евро на сувениры. И в итоге на одного человека имеем примерно 500 евро", — резюмировала украинка.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети рассказали о своих тратах в Риме:

"Да, где-то пицца по 5 евро, где-то просекко по 3 евро и 3000".

"Билет 30 евро в ноябре из Германии, крутезный отель 100 евро, но сам Рим очень дно, Ватикан вообще очень стремное неприятное место. Рим я бы сказала обходить всем туристам, Венеция точно лучше и красивее... А самое красивое это просто деревни".

"На 7 ночей за 750 получилось".

"Мы с мужем без перелета уложились в 300 € на 2 дня".

