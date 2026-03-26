Українка здивувала, скільки коштує поїхати в Рим на 4 дні (фото)

Українка на імʼя Аня відвідала Рим та розповіла про ціни у 2026 році. За лише три ночі в місті з тисячолітньою історією доведеться віддати близько 500 євро.

В Instagram дівчина розкрила, на що та скільки грошей піде в охочих відвідати столицю Італії.

Скільки коштує поїздка в Рим

"Скільки коштує подорож на двох у Рим на 4 дні? Уявімо, що ви летите в Рим у квітні на 4 дні (тобто 3 ночі). Авіаквитки на людину в цей період з Варшави, Кракова та Будапешта коштуватимуть десь від 70 євро. Трансфер плюс транспорт по місту обійдеться в 30 євро на людину", — каже авторка відео.

Житло вона дивиться зазвичай на Airbnb. Там варіанти від 200 євро, але зазвичай або стан, або локація не дуже, тому краще закладати на це від 350 євро на двох за весь період.

Квитки коштують від 70 євро Фото: Instagram

Знаменитий фонтан Треві Фото: Instagram

Житло обійдеться в кілька сотень євро Фото: Instagram

"В активності по Риму додам Колізей + Римський форум, Пантеон + Музей Ватикану. А багато інших локацій будуть безкоштовними. На їжу в середньому вийде 35-40 євро на день на людину. За 4 дні вийде 150 євро. Ще додамо 30 євро на сувеніри. І в підсумку на одну людину маємо приблизно 500 євро", — резюмувала українка.

Відео дня

Колізей Фото: Instagram

Фонтан Треві Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі розповіли про свої витрати в Римі:

"Так, десь піца по 5 євро, десь просеко по 3 євро і 3000".

"Білет 30 євро в листопаді з Німеччини, крутезний готель 100 євро, але сам Рим дуже дно, Ватикан взагалі дуже стрьомне неприємне місце. Рим я б сказала оминати всім туристам, Венеція точно краще і гарніше… А найгарніше це просто села".

"На 7 ночей за 750 вийшло".

"Ми з чоловіком без перельоту вклались в 300 € на 2 дні".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, жінка на імʼя Анастасія перебралася до Бангкока з Польщі та розповіла про життя там.