Ексневістку Віктора Ющенка обікрали на 3 мільйони гривень у Москві, — росЗМІ

Єлизавета Ющенко, яка є колишньою невісткою експрезидента України Віктора Ющенка і проживає в Росії, випадково дізналася, що на неї оформлено кредит, де вона виступає поручителем.

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Про це пише російське інтернет-ЗМІ Mash.

Повідомляють, що позику на 10 мільйонів рублів (3 мільйони гривень), у якій 38-річна Єлизавета Ющенко виступає поручителем, було оформлено ще 2023 року. РосЗМІ стверджують, що про махінації ексневістка Віктора Ющенка дізналася тільки через рік. У той час вона перебувала на Мальдівах, де проходила лікування.

За даними медіа, Єлизавета Ющенко підозрює, що підробити документи могла її колишня партнерка по бізнесу Надія Амрані. Нещодавно до суду надійшов позов із вимогою стягнути з неї близько 20 мільйонів рублів (6 мільйонів гривень).

На момент публікації новини Єлизавета Ющенко ніяк не прокоментувала заяву росЗМІ у своїх соцмережах.

Нагадаємо, після шлюбу з Андрієм Ющенком Єлизавета вийшла заміж за російського бізнесмена. Зараз вона виховує дітей від двох союзів. Дочку Варвару від сина Віктора Ющенка та сина від росіянина. Крім того, вона доводиться рідною сестрою українській телеведучій Маші Єфросиніній.

У серпні 2023 року Єлизавета Ющенко була помічена на вечірці в Монако, де було чимало росіян. Серед гостей в елітному яхт-клубі на Лазурному узбережжі були російська гімнастка Кароліна Севастьянова, дружина ексчлена партії "Єдина Росія" Ксенія Костіна і Міс Росія 2016 Анастасія Полхова.