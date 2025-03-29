Экс-невестку Виктора Ющенко обокрали на 3 миллиона гривен в Москве, – росСМИ

Елизавета Ющенко, которая является бывшей невесткой экс-президента Украины Виктора Ющенко и проживает в России, случайно узнала, что на нее оформлен кредит, где она выступает поручителем.

Related video

Об этом пишет российское интернет-СМИ Mash.

Сообщается, что заем на 10 миллионов рублей (3 миллиона гривен), в котором 38-летняя Елизавета Ющенко выступает поручителем, был оформлен еще в 2023 году. РосСМИ утверждают, что о махинациях экс-невестка Виктора Ющенко узнала только через год. В то время она пребывала на Мальдивах, где проходила лечение.

По данным медиа, Елизавета Ющенко подозревает, что подделать документы могла ее бывшая партнерша по бизнесу Надежда Амрани. Недавно в суд поступил иск с требованием взыскать с нее около 20 миллионов рублей (6 миллионов гривен).

На момент публикации новости Елизавета Ющенко никак не прокомментировала заявление росСМИ в своих соцсетях.

Напомним, после брака с Андреем Ющенко Елизавета вышла замуж за российского бизнесмена. Сейчас она воспитывает детей от двух союзов. Дочь Варвару от сына Виктора Ющенко и сына от россиянина. Кроме того, она приходится родной сестрой украинской телеведущей Маше Ефросининой.

В августе 2023 года Елизавета Ющенко была замечена вечеринке в Монако, где было немало россиян. Среди гостей в элитном яхт-клубе на Лазурном побережье были российская гимнастка Каролина Севастьянова, супруга экс-члена партии Единая Россия Ксения Костина и Мисс Россия 2016 Анастасия Полхова.