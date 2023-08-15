Сестра Маши Ефросининой развлекалась на вечеринке в Монако под песни Меладзе

Лиза Ющенко молчит о войне в родной стране, однако отдыхает на вечеринках в компании россиян.

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Родная младшая сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, Елизавета Ющенко, была замечена вечеринке в Монако, где было немало россиян. Об этом сообщает ТСН.

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Гала-вечер в элитном яхт-клубе на Лазурном побережье прошел в начале августа. Среди гостей, помимо экс-супруги сына третьего президента Украины Виктора Ющенко, также были российская гимнастка Каролина Севастьянова, супруга экс-члена партии Единая Россия Ксения Костина и Мисс Россия 2016 Анастасия Полхова.

Ющенко вместе с подругами сидели за столиком около сцены и отдали за входной билет 1700 евро (68,5 тысяч гривен). Отмечается, что самый дешевый билет на вечеринку стоил 750 евро (30 тысяч гривен).

Елизавета Ющенко Фото: ТСН

На разогреве выступила французская певица, а гвоздем программы стал российский певец Валерий Меладзе. Артист грузинского происхождения не имеет однозначной позиции по поводу полномасштабного вторжения России в Украину.

58-летний исполнитель лишь в начале войны высказался, что боевые действия должны прекратиться, а стороны сесть за стол переговоров. Правда, в своей публикации он не уточнил, кто именно агрессор. Кроме того, он больше ни разу не говорил о войне, которую развязала РФ и продолжил развлекать россиян на концертах и корпоративах.

Сама Елизавета только один раз говорила о российском вторжении в Украину, призывая остановить войну. В ее Instagram есть один пост, посвященный событиям в родной стране.

Напомним, в 2009 году Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В 2010 году у них родилась дочь, которую назвали Варварой, а через два года их брак распался. Известно, что сейчас младшая сестра украинской телеведущей замужем за российским бизнесменом, однако неизвестно кто это. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.

Маша Ефросинина долгое время не комментировала позицию замалчивающей войну сестры, однако позже призналась, что их общение сведено к нулю.

Ранее Фокус писал, что Маша Ефросинина оправдала Лободу и Дорна за их сотрудничество с РФ.