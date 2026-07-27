Машу Єфросиніну обікрали під час відпочинку в Іспанії (фото)

Українську телеведучу Марію Єфросиніну обікрали під час рідкісної сімейної поїздки до Іспанії. Це не перший такий досвід зірки за кордоном.

Про неприємну ситуацію зірка екрану розповіла у своєму Telegram-каналі після повернення в Україну.

Єфросиніну обікрали за кордоном

Телеведуча згадала, як колись давно під час поїздки в Париж у неї вкрали гроші. У готелі з валізи Марії тоді зникла частина готівки. Цього разу після повернення додому Єфросиніна виявила, що з її косметички зникла косметика, зокрема подарунок від подруги Олі Полякової.

"Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом в паризькому готелі, в мене з 500 євро, що я їх сховала в валізі, хтось з прибиральниць витягнув чотири купюри по 50 євро і спер", — розповіла зірка.

За словами Маші, цього разу втрата косметики засмутила її навіть більше, ніж викрадені гроші.

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"Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру з собою подорожі, і бачу, що звідти спі**єні тональний крем, туш, кисті та навіть олівець для губ від Олі Полякової. Чомусь обідніше, ніж сперта готівка", — написала ведуча.

Машу Єфросиніна обікрали за кордоном Фото: Telegram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Єфросиніна вперше за останні чотири з половиною роки зібрала всю родину на спільний літній відпочинок в Іспанії.

Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.

Крім того, телеведуча та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського.