Машу Єфросиніну обікрали під час відпочинку в Іспанії (фото)
Українську телеведучу Марію Єфросиніну обікрали під час рідкісної сімейної поїздки до Іспанії. Це не перший такий досвід зірки за кордоном.
Про неприємну ситуацію зірка екрану розповіла у своєму Telegram-каналі після повернення в Україну.
Єфросиніну обікрали за кордоном
Телеведуча згадала, як колись давно під час поїздки в Париж у неї вкрали гроші. У готелі з валізи Марії тоді зникла частина готівки. Цього разу після повернення додому Єфросиніна виявила, що з її косметички зникла косметика, зокрема подарунок від подруги Олі Полякової.
"Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом в паризькому готелі, в мене з 500 євро, що я їх сховала в валізі, хтось з прибиральниць витягнув чотири купюри по 50 євро і спер", — розповіла зірка.
За словами Маші, цього разу втрата косметики засмутила її навіть більше, ніж викрадені гроші.
"Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру з собою подорожі, і бачу, що звідти спі**єні тональний крем, туш, кисті та навіть олівець для губ від Олі Полякової. Чомусь обідніше, ніж сперта готівка", — написала ведуча.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Маша Єфросиніна вперше за останні чотири з половиною роки зібрала всю родину на спільний літній відпочинок в Іспанії.
- Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.
Крім того, телеведуча та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського.