Машу Ефросинину обокрали во время отдыха в Испании (фото)

Украинскую телеведущую Марию Ефросинину обокрали во время редкой семейной поездки в Испанию. Это не первый подобный случай со звездой за границей.

Об этой неприятной ситуации звезда экрана рассказала на своём Telegram-канале после возвращения в Украину.

Ефросинину обокрали за границей

Телеведущая вспомнила, как когда-то давно во время поездки в Париж у неё украли деньги. В отеле из чемодана Марии тогда исчезла часть налички. На этот раз по возвращении домой Ефросинина обнаружила, что из её косметички пропала косметика, в частности подарок от подруги Оли Поляковой.

"Когда-то, когда я не могла позволить себе номер с сейфом в парижской гостинице, из 500 евро, которые я спрятала в чемодане, кто-то из уборщиц вытащил четыре купюры по 50 евро и украл", — рассказала звезда.

По словам Маши, на этот раз потеря косметики огорчила её даже больше, чем украденные деньги.

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"Сейчас собираюсь на работу, достаю из чемодана косметичку, которую всегда беру с собой в путешествия, и вижу, что оттуда пропали тональный крем, тушь, кисти и даже карандаш для губ от Оли Поляковой. Почему-то это досаждает больше, чем украденные наличные", — написала ведущая.

Машу Ефросинину обокрали за границей Фото: Telegram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина впервые за последние четыре с половиной года собрала всю семью на совместный летний отдых в Испании.

Блогер bbarvinook иронично "прошёлся" по интервью звезды "МастерШефа" Ефросининой.

Кроме того, телеведущая и певица Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского.