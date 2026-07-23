Ефросинина показала своего мужа-военного и 11-летнего сына в Испании

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые за последние четыре с половиной года собрала всю семью на совместный летний отдых в Испании. Шестидневная поездка вместе с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым и 11-летним сыном Александром была приурочена к важному событию — выпускному 22-летней дочери Наны из магистратуры в Мадриде.

В Instagram (@mashaefrosinina) звезда поделилась трогательными снимками и призналась, что они с мужем не смогли сдержать слёз во время торжественной церемонии в Мадриде. По словам ведущей, эта короткая поездка стала долгожданной возможностью побыть вместе и сделать хотя бы одно совместное семейное фото.

Маша Ефросинина с семьей в Испании Фото: Instagram

Помимо посещения выпускного, семья организовала насыщенную туристическую программу. Они пешком обошли все знаковые места Бильбао, покатались на фуникулере, посетили музей кутюрье Кристобаля Баленсиага в городке Гетария и искупались в океане в Сан-Себастьяне.

Маша с мужем Фото: Instagram Маша с мужем и сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В своём фотоблоге Ефросинина уже показывала семейный отдых и опубликовала трогательное селфи из лифта. На снимке семья позирует вместе, хотя дочь Нана, которая избегает публичности, по традиции повернулась к объективу спиной.

Телеведущая отреагировала на скандал вокруг интервью шеф-повара Ольги Мартыновской, в котором та рассказала о жестоком обращении с животными в детстве.

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Кроме того, Ефросинина и певица Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского. Во время финального концерта своего совместного проекта "Взрослые девочки" подруги пошутили над ситуацией и устроили перформанс.