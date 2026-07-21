Маша Ефросинина с мужем отправились в отпуск в Испанию (фото)

Популярная телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время собралась вместе со своими самыми близкими людьми. Долгожданный отпуск Маши Ефросининой прошёл за границей, где звездной семье удалось провести целую неделю в полном составе.

Поводом для семейного воссоединения стал важный праздник — телеведущая Ефросинина отправилась в Испанию, чтобы поздравить свою 22-летнюю дочь Нану с окончанием университета. К ним также присоединились супруг звезды, военнослужащий Тимур Хромаев, и младший сын Саша. Как призналась сама ведущая, Маша Ефросинина впервые за время войны уехала в отпуск в полном семейном кругу.

Маша Ефросинина впервые за время войны уехала в отпуск Фото: Instagram

"Пятое лето Великой войны. И первое лето, когда мы всей семьёй уехали в отпуск на неделю", — поделилась своими эмоциями знаменитость.

В своём фотоблоге Ефросинина показала семейный отдых и опубликовала трогательное селфи из лифта. На снимке семья позирует вместе, хотя дочь Нана, которая избегает публичности, по традиции повернулась к объективу спиной.

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В целом семья Ефросининой в Испании активно проводила время в Бильбао: ведущая прогуливалась по уютным вечерним улицам в элегантном атласном платье, а также смотрела футбольный матч Чемпионата мира прямо с экрана смартфона вместе с сыном.

Напомним, ранее Фокус писал , что:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал вокруг интервью шеф-повара Ольги Мартыновской, в котором та рассказала о жестоком обращении с животными в детстве.

Ефросинина и певица Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского. Во время финального концерта своего совместного проекта "Взрослые девочки" подруги пошутили над ситуацией и устроили перформанс.

Кроме того, телеведущая показала свою 22-летнюю дочь Нану, которая избегает публичности.