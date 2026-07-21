Маша Єфросиніна з чоловіком поїхали у відпустку в Іспанію (фото)

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час зібралася разом із найріднішими людьми. Довгоочікувана відпустка Маші Єфросиніної відбулася за кордоном, де зірковій родині вдалося провести цілий тиждень у повному складі.

Приводом для сімейного возз'єднання стало важливе свято — телеведуча Єфросиніна вирушила до Іспанії, щоб привітати свою 22-річну доньку Нану із завершенням навчання в університеті. До них також приєдналися чоловік зірки, військовослужбовець Тимур Хромаєв, та молодший син Сашко. Як зізналася сама ведуча, Маша Єфросиніна вперше за час війни поїхала у відпустку у повному родинному колі.

Маша Єфросиніна вперше за час війни поїхала у відпустку Фото: Instagram

"П’яте літо великої війни. І перше літо, коли ми у повному складі сім’єю поїхали у відпустку на тиждень", — поділилася емоціями знаменитість.

У своєму фотоблогу Єфросиніна показала сімейний відпочинок та опублікувала зворушливе селфі з ліфта. На кадрі родина позує разом, хоча донька Нана, яка уникає публічності, за традицією повернулася до об'єктива спиною.

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Загалом родина Єфросиніної в Іспанії активно проводила час у місті Більбао: ведуча дефілювала затишними вечірніми вулицями в елегантній атласній сукні, а також дивилася футбольний матч Чемпіонату світу просто з екрана смартфона разом із сином.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маша Єфросиніна відреагувала на скандал навколо інтервʼю шеф-кухарки Ольги Мартиновської, у якому та розповіла про знущання з тварин у дитинстві.

Єфросиніна та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського. Під час фінального концерту свого спільного проєкту "Дорослі дівчата" подруги пожартували над ситуацією та влаштували перформанс.

Крім того, телеведуча показала 22-річну доньку Нану, яка уникає публічності.