Єфросиніна показала свого чоловіка-військового та 11-річного сина в Іспанії
Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше за останні чотири з половиною роки зібрала всю родину на спільний літній відпочинок в Іспанії. Шестиденна поїздка разом із чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим та 11-річним сином Олександром була приурочена до важливої події — випускного 22-річної доньки Нани з магістратури в Мадриді.
У Instagram (@mashaefrosinina) зірка поділилася зворушливими кадрами та зізналася, що вони з чоловіком не змогли стримати сліз під час урочистої церемонії в Мадриді. За словами ведучої, ця коротка поїздка стала довгоочікуваною нагодою побути разом та зробити бодай одне спільне сімейне фото.
Окрім відвідин випускного, родина влаштувала активну туристичну програму. Вони пішки обійшли всі знакові місця Більбао, покаталися на фунікулері, завітали до музею кутюр'є Крістобаля Баленсіага в містечку Ґетарія та покупалися в океані в Сан-Себастьяні.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У своєму фотоблогу Єфросиніна вже показувала сімейний відпочинок та опублікувала зворушливе селфі з ліфта. На кадрі родина позує разом, хоча донька Нана, яка уникає публічності, за традицією повернулася до об'єктива спиною.
- Телеведуча відреагувала на скандал навколо інтервʼю шеф-кухарки Ольги Мартиновської, у якому та розповіла про знущання з тварин у дитинстві.
Крім того, Єфросиніна та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського. Під час фінального концерту свого спільного проєкту "Дорослі дівчата" подруги пожартували над ситуацією та влаштували перформанс.