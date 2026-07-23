Єфросиніна показала свого чоловіка-військового та 11-річного сина в Іспанії

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше за останні чотири з половиною роки зібрала всю родину на спільний літній відпочинок в Іспанії. Шестиденна поїздка разом із чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим та 11-річним сином Олександром була приурочена до важливої події — випускного 22-річної доньки Нани з магістратури в Мадриді.

У Instagram (@mashaefrosinina) зірка поділилася зворушливими кадрами та зізналася, що вони з чоловіком не змогли стримати сліз під час урочистої церемонії в Мадриді. За словами ведучої, ця коротка поїздка стала довгоочікуваною нагодою побути разом та зробити бодай одне спільне сімейне фото.

Маша Єфросиніна з сім'єю в Іспанії Фото: Instagram

Окрім відвідин випускного, родина влаштувала активну туристичну програму. Вони пішки обійшли всі знакові місця Більбао, покаталися на фунікулері, завітали до музею кутюр'є Крістобаля Баленсіага в містечку Ґетарія та покупалися в океані в Сан-Себастьяні.

Маша з чоловіком Фото: Instagram Маша з чоловіком та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У своєму фотоблогу Єфросиніна вже показувала сімейний відпочинок та опублікувала зворушливе селфі з ліфта. На кадрі родина позує разом, хоча донька Нана, яка уникає публічності, за традицією повернулася до об'єктива спиною.

Телеведуча відреагувала на скандал навколо інтервʼю шеф-кухарки Ольги Мартиновської, у якому та розповіла про знущання з тварин у дитинстві.

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Крім того, Єфросиніна та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського. Під час фінального концерту свого спільного проєкту "Дорослі дівчата" подруги пожартували над ситуацією та влаштували перформанс.