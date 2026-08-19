"Думали плыть по океану": украинцы арендовали автомобиль в Европе и лишились всех денег и документов

На испанском острове Тенерифе украинские туристы стали жертвами автоворов, которые с помощью специального устройства считали код ключа арендованного автомобиля и похитили рюкзак с деньгами и всеми документами.

Накануне вылета компания оказалась без паспортов, удостоверений и средств к существованию, однако после длительных ночных поисков им удалось самостоятельно найти выброшенные вещи в лесу. Эту историю рассказала Ангелина Тернова на своей странице в Instagram @gelya_t_21.

Украинцев ограбили на острове в Испании Фото: Instagram

Злоумышленники действовали крайне коварно: забрали всю наличность из сумочки, которую оставили в салоне, чтобы владелицы не сразу заметили кражу, а большой рюкзак с паспортами, водительскими правами и военным билетом забрали целиком. В консульстве пострадавшим сообщили, что на острове нет представительства, поэтому для восстановления документов им пришлось бы срочно лететь в Малагу.

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Ситуацию осложнило и бездействие местной полиции, которая отказалась оперативно просмотреть видео с предполагаемыми грабителями, случайно снятое в начале поездки, и предложила прийти на следующей неделе.

Понимая, что воров интересовали только деньги, компания решила действовать как преступники и отправилась на поиски выброшенного рюкзака в огромном лесу. После изнурительных и безрезультатных ночных поисков, уже с наступлением рассвета, им удалось совершить невозможное и найти все свои документы в целости и сохранности.

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