Українці в Омані втрапили в гучний скандал, зробивши фото на пляжі

В Омані спалахнув гучний скандал через відео, на якому туристи з України "осідлали" велику морську черепаху на узбережжі.

Обурення в соцмережах викликало ще й те, що рептилію турбували саме в момент, коли вона відкладала яйця, а також люди брали до рук новонароджених черепашенят.

Українці втрапили в скандал в Омані

За інформацією, наведеною в дописі італійського природоохоронного проєкту Biologicamente, відео опублікував користувач на ім’я Вадим Олійник.

Автор різко засудив побачене, наголосивши, що морська черепаха — дика тварина, яку не можна торкатися, навантажувати чи використовувати як реквізит для фото.

"Це не чортів стілець і не лавка. Коли черепаха виходить на берег, не потрібно робити нічого. Її не можна торкатися і не можна піддавати стресу", — йдеться в дописі.

Видео дня

Українці познущалися з черепахи в Омані Фото: Threads

Чи затримали їх?

У соцмережах (зокрема на платформах Threads та Instagram) активно поширюють інформацію, нібито місцева поліція затримала порушників прямо в аеропорту при спробі вилетіти з країни.

"Відповідальність наздогнала своїх "героїв". Поліція затримала їх в аеропорту за те, що вони катались на черепасі в момент, коли вона відкладала яйця, та брали до рук щойно вилуплених черепашенят. Люди, думайте, що ви робите. Тварини відчувають страх, біль і стрес так само, як і ми. Ставтеся до них з повагою, а не як до іграшок для власної розваги", — написала українська волонтерка та зоозахисниця Сніжана (snizhana_zahist_tvarin).

Втім, наразі українські чи оманські правоохоронні органи не публікували офіційних підтверджень щодо арешту. Управління з охорони навколишнього середовища Оману (Environment Authority) офіційно заявило, що вжило "необхідних юридичних заходів" проти особи, яка порушила спокій морських черепах у заповідній зоні Рас-ель-Хадд (Ras Al Hadd).

В Омані діє суворе законодавство щодо захисту дикої природи, і подібне поводження з червонокнижними морськими черепахами є серйозним правопорушенням.

Після хвилі критики Олійник опублікував в Instagram відео з вибаченнями. Він звернувся до Управління з охорони довкілля Оману та організації, яка займається захистом морських черепах з вибаченнями та заявив, що "не звернув уваги на правила поводження з черепахами", тому "зробив помилку".

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